LA LONGUE ET BELLE HISTOIRE DES GÉNÉRATIONS DE PORSCHE TARGA.

La Maison Porsche a présenté la toute première 911 Targa

au Salon International de l’Automobile de Francfort en Septembre 1965…

C’était, il y a donc 55 ans !

La Targa, précisons-le, n’est ni un cabriolet, ni non plus un coupé, proposant ni un toit rigide, ni une forme et allure de berline, mais quelque chose de complètement nouveau…

Le premier cabriolet ‘sécurité’ au monde, avec roll bar.

La conduite en plein air peut effectivement en cette année 1965, désormais être appréciée comme jamais auparavant dans les voitures à toit ouvert de différentes manières, grâce à un toit rabattable amovible et une lunette arrière en plastique rabattable, complètement fermée, entièrement ouverte ou simplement avec la partie centrale du toit retiré ou la lunette arrière rabattue.

Le Concept ‘Targa’ était le signal de départ d’un type totalement différent d’expérience de conduite… Porsche et sera ainsi ensuite présenté non seulement dans toutes les futures générations de 911, mais également par la suite dans d’autres voitures, telles que la 914 ou la Carrera GT.

TARGA ? UN NOM ISSU DE LA CÉLÈBRE COURSE DE LA ‘TARGA FLORIO‘ EN SICILE !

Avec le nouveau concept, Porsche répondait du coup aux exigences de sécurité accrues pour les voitures à toit ouvert sur le marché Américain, contrant ainsi de ce fait, les voix appelant à l’interdiction complète des cabriolets aux États-Unis.

Lors du choix du nom pour le modèle, une attention particulière a, à l’époque été accordée aux pistes de course, où Porsche a particulièrement réussi, menant rapidement à celui de Targa Florio, la célèbre épreuve sur route disputée, dans les Madonies au cœur de la Sicile, où Porsche a connu un grand succès dans le sport automobile depuis le milieu des années 1950.

Pendant un court moment, « 911 Florio » a été en discussion, jusqu’à ce que le Chef des Ventes, Harald Wagner, tombe sur la réponse en posant la question :

«Et, pourquoi ne l’appelons-nous pas simplement Targa ?»

Le terme Italien signifie également ‘plaque d’immatriculation’, mais la légende veut que cela ne soit apparu que lorsque les rédacteurs ont travaillé sur la brochure de vente de cette nouvelle Porsche !.

En août 1965, Porsche a donc demandé un brevet pour le concept Targa et à partir de l’automne 1966, la Targa a complété les modèles Coupé pour les 911, 911 S et 912 et avec un succès retentissant !

À partir de la fin de l’été 1967, les modèles Targa pouvaient également être commandés en option avec une lunette arrière fixe et chauffante en verre de sécurité à la place de la lunette arrière en plastique rabattable.

Une solution qui est devenue un équipement standard un an plus tard et qui est restée une caractéristique de la Targa, plus ou moins inchangée jusqu’en 1993.

UNE GAMME D’OPTIONS TARGA POUR LES MODÈLES DE LA SÉRIE G

La Targa est également restée un élément de la gamme de produits pour la deuxième génération de 911, les modèles de la série G construits à partir de la fin de l’été 1973.

Pour la première fois, la carrosserie 911 a été durablement modifiée, avec désormais de nouveaux pare-chocs en forme de boîte avec soufflet noir sur le côté, conformément à la nouvelle législation en vigueur aux États-Unis.

Ils ont pu absorber les chocs jusqu’à une vitesse de 8 km/h, sans aucun dommage corporel. Aucune modification n’a été apportée à la conception technique du toit Targa. L’aspect visuel a été modifié, cependant, avec l’ancien arceau de sécurité Targa en acier inoxydable brossé durable et maintenant également disponible en noir.

Même lorsque la 911 SC cabrio a été incluse dans la gamme en janvier 1983, une fois de plus une Porsche qui pouvait être conduite avec un toit entièrement ouvert, la Targa est restée une constante fixe, même au-delà de la fin de la production de la série G en 1989.

TYPE 964. AVEC 85 % DE NOUVELLES PIÈCES MAIS

LA TARGA RESTE CLASSIQUE…

Dès l’automne 1988, Porsche a présenté la première 911 à traction intégrale avec la 911 Carrera 4 Type 964, ce qui en fait la troisième génération de l’emblématique voiture de sport de Zuffenhausen.

Porsche a conservé la forme classique de la carrosserie de la 911, mais environ 85% de toutes les pièces étaient effectivement neuves !

Un an plus tard, une variante classique était également disponible sous la forme de la 911 Carrera 2, mais les trois types de carrosserie pouvaient également être commandés :

Coupé, Cabriolet et Targa.

Les 911 Carrera 2 Targa et 911 Carrera 4 Targa, construites jusqu’en 1993, avaient toujours l’arceau classique Targa et la partie centrale du toit amovible.

Au total, 87.663 modèles Targa ont été construits au cours des trois premières 911 générations.

DÉPART DE L’ARCEAU DE SÉCURITÉ TARGA !

TOIT EN VERRE POUR LA 911 TARGA, TYPE 993

La quatrième génération de la 911 Type 993 a été introduite à l’automne 1993, en combinaison avec une nouvelle conception de carrosserie, avec le développement d’un nouveau concept Targa à partir de novembre 1995.

Pour la première fois dans l’histoire de la 911, les ailes avant étaient plus larges et nettement plus plates. Les ailes arrière étaient également plus larges et couraient en ligne droite vers l’arrière. En plus des améliorations importantes apportées au moteur et au châssis, la génération 993 a amené l’idée Targa dans une direction complètement différente, sans l’arceau de sécurité Targa.

Le toit, en verre thermo-isolant teinté, allant du cadre de la fenêtre avant à l’arrière, était désormais enfermé dans une structure de sécurité longitudinale. Divisé en segments électriques mobiles, il s’ouvrait en douceur sur simple pression d’un bouton et se rétractait derrière la lunette arrière comme un large toit coulissant.

Les principaux avantages de la nouvelle solution comprenaient une réduction du bruit du vent avec un intérieur ensoleillé lorsque le toit était fermé. Une caractéristique continue de cette Targa : les vitres arrière effilées.

Le nouveau concept Targa de la série 993 combine pour la première fois le plaisir de conduire à toit ouvert avec la 911, sans changer fondamentalement la ligne de toit du coupé classique.

911 TARGA TYPE 996 –UN NOUVEAU ARRIÈRE POUR CETTE TARGA

Porsche a présenté la cinquième génération de 911 avec la 911 Carrera Type 996 en 1997. Elle a été entièrement repensée et s’est appuyée pour la première fois sur des moteurs ‘boxer’ à six cylindres refroidis par eau.

La Targa était disponible à partir de décembre 2001 aux côtés du Coupé et du Cabriolet. Tout comme son prédécesseur, la 911 Targa avait un toit en verre à commande électrique, maintenant avec une superficie de plus de 1,5 mètre carré.

Il n’y avait jamais eu autant de surface vitrée sur une Porsche 911. La nouvelle Targa était également la première 911 à proposer une lunette arrière rabattable.

Cela a facilité l’accès au compartiment de rangement arrière avec jusqu’à 230 litres d’espace de rangement pour charger des valises, des sacs ou d’autres types de bagages.

911 TARGA 4 / 4S Type 997

VERRE PLUS LÉGER ET DEUX VARIANTES POUR LA 1ère FOIS !

Septembre 2006 a vu l’introduction de la 911 Targa appartenant à la sixième génération de la 911, type 997. En principe, on avait la même conception de toit Targa que son prédécesseur, mais avec un couvercle arrière pratique supplémentaire.

Cependant, l’utilisation de verre spécial a permis de réduire le poids de 1,9 kg et deux bandes d’aluminium poli brillant le long des bords du toit étaient particulièrement accrocheuses.

De plus, la 911 Targa n’était désormais disponible que dans les deux variantes à traction intégrale – la 911 Targa 4 et la 911 Targa 4S.

911 TARGA TYPE 991

LE RETOUR DU LÉGENDAIRE ARCEAU DE SÉCURITÉ TARGA

En septembre 2011, Porsche a présenté la septième génération de la 911 entièrement repensée. Après les versions, coupé et cabriolet, la 911 Targa a été présentée en janvier 2014, moulée comme un classique moderne avec son toit Targa innovant.

L’idée classique de Targa a été combinée avec succès avec une commodité de toit de pointe pour la première fois.

Tout comme le légendaire Targa original, le nouveau modèle avait la barre large caractéristique à la place des montants, une section de toit mobile au-dessus des sièges avant et une lunette arrière enveloppante sans montant.

Mais contrairement aux modèles classiques, le toit a été ouvert et fermé dans la nouvelle Targa sur simple pression d’un bouton.

Le système de toit entièrement automatique dissimulait de façon spectaculaire l’élément de toit rigide derrière le système de siège arrière.

La nouvelle 911 Targa représentait une nouvelle édition haut de gamme innovante du classique modèle original datant de 1965.

Peter SOWL