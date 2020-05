MOTOGP 2020 VIRTUEL À SILVERSTONE, LORENZO, POLE ET VICTOIRE POUR SON SEUL GP DE L’ANNÉE ! VIDÉO CADEAU.

Ce cinquième Grand Prix Moto virtuel organisé par le Promoteur du vrai Moto GP., la Dorna (toujours faute de mieux, mais on se rapproche des premiers GP., un mois et demi encore…) s’est déroulé à Silverstone quelques jours après l’annulation du vrai British GP., le hasard fait parfois bien (ou mal) les choses !

Le boss du Circuit a d’ailleurs exposé que si la F1 était possible parce que 70% des teams sont basé en Angleterre, en MotoGP il faut faire venir des gens de partout et Dorna n’a pas voulu prendre ce risque alors que le pays se referme ces jours-ci.

Le MotoGP va nous offrir une superbe course, presque comme une vraie, malgré un plateau assez maigrelet où Jorge Lorenzo et Fabio Quartararo étaient à vrai dire, les deux seules ‘superstars’ de la cylindrée.

Et le fait est qu’ils se sont fait une jolie baston, Lorenzo, vainqueur, dira à l’arrivée que Fabio était plus rapide que lui mais il fallait aller au bout et Quartararo est à nouveau comme lors des précédentes courses tombé, tout seul ou a été accroché !

Il termine quand même sur le podium et c’est la première fois, encore deux ou trois comme ça et le garçon réussira vraiment à se concentrer comme l’a fait Jorge Lorenzo.

Cela a un nom… l’expérience !

Jorge Lorenzo, l’ancien Champion du Monde, dont on sait que son appartement à Lugano en Suisse, est farci de simulateurs, c’est un spécialiste des courses virtuelles en auto ou à moto, il l’a montré à tous.

Il s’est pourtant fait jeter dès le début de course, il s’est retrouvé loin mais nous a offert une remontée à ‘la Lorenzo’, pilote par pilote, il a passé ceux en forme du jour, Nakagami, Rabat, il est passé leader au huitième tour, sur dix au total et n’a pas été rejoint.

Une remarque désobligeante… !

Bien entendu, comme d’habitude, les ‘qualifs’ ont été résumées en quelques secondes, dommage mais surtout on s’est tapé des tonnes de bla-bla avant et après les courses.

Pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais, ce doit être insupportable ! Et comme la course n’est pas en direct, elle pourrait être au moins sous-titrée en anglais pour ceux qui le comprennent un peu parce que les commentateurs ne font pas très attention à parler lentement… !

Enfin, on a commencé la journée avec une très belle course dont le résultat est ci-dessus…

Le résultat de ce MotoGP virtuel à Silverstone :

MOTO2 ET MOTO3 ASSEZ PEU INTÉRESSANTS

Les Moto2 et Moto3 ont été des courses beaucoup moins intéressantes, comme en plus elles passaient après le MotoGP, j’imagine que l’audimat a du tomber en flèche !

En Moto2, l’Hollandais Bendsnyder a été très brillant, très beau à voir passer même, mais après avoir fait la pole, il est parti devant et n’a jamais ensuite été rejoint.

En Moto3, même histoire, l’Italien Stefano Nepa a fait la pole sur sa KTM fictive, franchement d’ailleurs, près d’une demie seconde, en course (six tours, comme le Moto2) il est parti devant et il est resté devant et a gagné.

On sait que ce que l’on aime en MotoGP, c’est la baston, merci à Jorge Lorenzo et Fabio Quartararo, de nous en rappeler les bonnes émotions !

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : MotoGP

L’intégralité de la Course est visible sur :

https://www.youtube.com/watch?v=uaza8-gm7Lw

de mémoire il y a vingt minutes de bla-bla avant que ça démarre…