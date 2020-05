MOTO 2020 : LA FFM FÊTE LA LIBÉRATION !

Les nouvelles mesures de déconfinement (on y trouve les racines « con » et « finement » qui sont totalement antinomiques, on n’apprend pas ce genre d’humour chez Rothschild ou au Havre ?) ne libèrent pas complètement le sport moto, faut pas déconner quand même, cesser tout de suite de se faire peur et de faire peur non, ce serait presque reconnaître que l’on géré le truc comme des branquignols.

Mais enfin, on organise ce que l’on appelle les permissions de sorties dans le jargon des matons, c’est déjà ça.

En tous cas fans la moto on commence à avoir le droit de respirer, ce que ne manque pas de souligner le communiqué officiel de la FFM

« La deuxième phase du déconfinement présentée par le Premier Ministre le jeudi 28 mai dernier s’ouvrira le 2 juin prochain avec un assouplissement des mesures de lutte contre le Covid-19.

Par conséquent, la pratique motocycliste retrouve un peu plus de liberté pour le plus grand plaisir des pratiquants avec la fin de la limite de déplacement à plus de 100 kilomètres du domicile, partout sur le territoire national.

S’agissant des compétitions, en l’état de la situation, celles-ci reprendront à partir du 1er août.Par ailleurs, jusqu’au 21 juin prochain a minima, le respect des gestes barrière restent la règle.La limitation des regroupements à 10 personnes dans l’espace public est maintenue. Pour rappel, plusieurs groupes de 10 personnes maximum peuvent cohabiter sur le site de pratique, en respectant une distanciation entre les groupes.Sur la piste, le nombre de pilotes admis simultanément devra être conforme à celui fixé par l’arrêté d’homologation du circuit ou l’agrément du terrain.Cette deuxième phase du déconfinement marque donc une nouvelle étape dans la reprise progressive de la vie sportive motocycliste. Les Ligues, Moto-Clubs et Comités Départementaux restent toujours pleinement mobilisés sur le terrain ».

La peur perd du terrain, très bonne nouvelle…

Le circuit de l’ACO au Mans, avec la visite du musée qui était interdite, rouvre aussi.

Enfin!

Jean Louis BERNARDELLI