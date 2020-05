LE CHAMPIONNAT D’EUROPE DE LA MONTAGNE 2020 ANNULÉ

Eu égard à la situation actuelle de la crise sanitaire de l’épidémie du Coronavirus COVID 19 et des conséquences qui au fil des semaines en découlent, la FIA (Fédération Internationale Automobile) a pris la décision d’annuler le Championnat d’Europe de la Montagne et également la Coupe Internationale FIA de Course de Côte.

Initialement le Championnat devait comporter 12 épreuves, mais semaine après semaine, le Championnat d’Europe s’est diminué et en cette fin du mois de mai, 3 manches dont 1 reportée à une date ultérieure restaient encore inscrites au calendrier de la saison 2020

Quant à la Coupe Internationale, elle, elle ne comptait plus que 2 des 5 manches initiales.

Du coup, les membres de la commission Course de Côte de la FIA ont fort logiquement estimés que lurs nombres respectifs était notoirement insuffisants pour conserver la réelle valeur et le statut de Championnat et de Coupe D’Europe.

C’est la raison pour laquelle, pour 2020, les deux sont annulés comme l’explique Imad Lahoud, le Président de la commission :

« C’est une décision très difficile à prendre mais raisonnable vu le contexte de la discipline, ce qui permettra à chacun de se reporter sur 2021. La prochaine saison de Course de Côte sera le cadre de nouveautés et, en particulier, l’introduction du facteur de performance dans le Championnat d’Europe, la Coupe Internationale et les Hill Climb Masters. »

Contacté, Daniel Pasquier qui a succédé au regretté Docteur Yves Auriacombe et organise depuis la manche Française, considérée et à juste titre comme l’une des plus prestigieuses, celle du Mont Dore, nous confie :

« Le Championnat d’Europe, tel qu’il est organisé, n’apporte plus rien à notre superbe epreuve du Mont Dore, qui jadis réunissait une cinquantaine de pilotes Européens. Et de nos jours, il est devenu, peau de chagrin. Ce Championnat, n’a plus aucun sens et sa fréquentation n’a plus aucune valeur, donc les pilotes se concentrent sur leurs championnats nationaux. »

François LEROUX

Photos : Gilles VITRY -Claude MOLINIER- Nicolas MILLET – Alain RAGU