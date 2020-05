VICTOIRE POUR CHASE ELLIOT DANS LA SECONDE COURSE DE CHARLOTTE EN NASCAR

Après deux occasions manquées dont la plus récente il y a trois jours ici même, Chase Elliott a remporté l’épreuve de l’ALSCO 500, seconde manche en trois jours à Charlotte en Caroline du nord, une course de 500 km en milieu de semaine et reportée d’une journée en raison de la pluie qui a annulée la course la veille mercredi.

Libéré de son stand après son ultime stop, à la cinquième place après ce dernier arrêt au tour 145, Elliott s’est rapidement révélé le meilleur de tous ses adversaires, s’emparant de la tête détenu alors par Kevin Harvick à 22 tours à la fin, tandis que son rival se débattait pour rester en piste par manque d’adhérence.

Après avoir perdu un succès qui s’annonçait il y a une semaine lors de la reprise du Championnat NASCAR à Darlington, Elliott a désormais la certitude d’avoir accès aux séries éliminatoires, ainsi que la grande forme très brillante et celle aussi de son équipe qui le soutient.

En effet, les ajustements de mise en place aux différents arrêts, ont été décisifs pour sa victoire.

Si mercredi les organisateurs avaient choisi de reporter l’épreuve pour cause de météo, la course de jeudi a également dû faire face à des intempéries, avec les coups de foudre de la Dépression Tropicale Bertha, qui ont d’ailleurs contraint à une suspension de plus d’une heure suite à un drapeau rouge. Jusqu’alors, Harvick avait contrôlé la course.

Chase Elliot triomphe donc, en l’emportant devant Denny Hamlin – vainqueur de la deuxième course de Darlington – et Ryan Blaney. Le pilote de la Hendrick Motorsports décroche ainsi enfin sa première victoire cette saison aprés huit manches, sa septième en carrière.

A l’arrivée, il confiait:

« C’est incroyable. C’était une semaine difficile. Dimanche c’était compliqué. Tout le monde à la Hendrick et chez Chevrolet a fait de l’excellent travail. Lors des cinq derniers tours, j’espérais que le drapeau jaune ne sorte pas. Je suis heureux que nous soyons de retour pour la gagne. »

Quatrième place pour Ricky Stenhouse, lequel devance Kurt Busch qui complété le Top 5, suivi de Joey Logano et de Brad Keselowski, le vainqueur de la 1ére des deux courses de Charlotte dimanche dernier

Ensuite, on pointe et dans l’ordre Austin Dillon, Martin Truex Jr et donc Kevin Harvick, le lauréat de la reprise, la 1ére des deux épreuves à Darlington, et seulement dixième ce jeudi!

Peter GRISWOLD

Photos: NASCAR et TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE CHARLOTTE LE JEUDI 28 MAI 2020

1 – Chase Elliott (Chevy Camaro) – Hendrick – 208 tours

2 – Denny Hamlin (Toyota Camry) – Gibbs – 208

3 – Ryan Blaney (Ford Mustang) – Penske – 208

4 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) – JTG – 208

5 – Kurt Busch (Chevy Camaro) – Ganassi – 208

6 – Joey Logano (Ford Mustang) – Penske – 208

7 – Brad Keselowski (Ford Mustang) – Penske – 208

8 – Austin Dillon (Chevy Camaro) – Childress – 208

9 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) – Gibbs – 208

10 – Kevin Harvick (Ford Mustang) – Stewart – 208

11 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) – Hendrick – 208

12 – William Byron (Chevy Camaro) – Hendrick – 208

13 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) – Front Row – 208

14 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) – Childress – 208

15 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) – Wood – 208

16 – Clint Bowyer (Ford) – Stewart – 208

17 – Ryan Newman (Ford Mustang) – Roush – 208

18 – Cole Custer (Ford Mustang) – Stewart – 208

19 – Corey LaJoie (Ford Mustang) – GoFAS – 208

20 – Aric Almirola (Ford Mustang) – Stewart – 208

21 – Christopher Bell (Toyota Camry) – Leavine – 208

22 – Chris Buescher (Ford Mustang) – Roush – 208

23 – Matt Kenseth (Chevrolet) – Ganassi – 207

24 – Ryan Preece (Chevy Camaro) – Premium – 207

25 – Michael McDowell (Ford Mustang) – Front Row – 207

26 – Erik Jones (Toyota Camry) – Gibbs – 207

27 – Ty Dillon (Chevy Camaro) – Germain – 207

28 – Daniel Suarez (Toyota) – JTG – 207

29 – Kyle Busch (Toyota Camry) – Gibbs – 207

30 – Gray Gaulding (Ford) – Front Row – 206

31 – Alex Bowman (Chevy Camaro) – Hendrick – 206

32 – Quin Houff (Chevy Camaro) – StarCom – 205

33 – Timmy Hill (Ford Mustang) – MBM – 205

34 – JJ Yeley (Ford) – Ware – 204

35 – B.J. McLeod (Ford Mustang) – Ware – 203

36 – Josh Bilicki (Chevy Camaro) – Baldwin – 200

37 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) – Petty – 165

38 – Brennan Poole (Chevy Camaro) – Premium – 86

39 – Joey Gase (Chevy Camaro) – Ware – 8

40 – Garrett Smithley (Chevy) – Ware – 0

LE CLASSEMEN T GÉNÉRAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT NASCAR 2020

1. Harvick : 331 points – 2. Logano : 317 – 3. Elliott : 290 – 4. Bowman: 288 – 5. Keselowski : 267.