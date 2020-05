RENAULT CONTINUE EN F1.

On l’attendait avec impatience…

La nouvelle est enfin tombée ce vendredi matin 29 mai 2020 :

RENAULT continuera bien en Formule 1 !

La présence de Renault en F1 est donc bien confirmée et pas du tout remise en cause par le plan d’économies qui a été présenté ce vendredi 29 Mai 2020.

L’OFFICIALISATION, a été faite par sa Directrice-Générale par intérim, Clotilde Delbos et ce à l’occasion d’une conférence téléphonique avec les analystes pour commenter le plan d’économies qui s’accompagne hélas malheureusement de 15.000 suppressions d’emplois dans le monde dont 4.600 en France.

« Nous avons dit publiquement et nous confirmons que nous restons engagés en Formule 1 »

Et Clotilde Delbos a précisé :

« L’annonce d’une nouvelle réglementation sur le plafonnement des dépenses est très bonne pour nous car nous devrons moins investir dans cette discipline que certains de nos concurrents qui dépensent beaucoup d’argent. Donc nous sommes et restons en F1 ».

Rappelons qu’il y a deux jour la FIA., Liberty Media et les Teams de GP. on bien confirmé que le plafonnement des dépenses annuelles par saison passerait à 145 millions de dollars en 2021 (132 millions d’€) puis à 140 millions de dollars pour 2022 pou atteindre nouvelle baisse à 135 millions de dollars pour la période 2023-2025, et ce sur la base d’une saison comprenant 21 Grands Prix.

Ajoutons que Renault est à nouveau présent actuellement au plus haut niveau du sport automobile en F1 depuis 2016 et le rachat de l’équipe Lotus alors en faillite, après s’en être retiré comme Constructeur en 2010.

Comme motoriste, la firme Française qui équipait encore tout récemment les Red Bull, les Toro Rosso et les Williams, actuellement outre ses propres monoplaces ne fournissait plus que les deux McLaren, mais le Constructeur de Woking a signé avec Mercedes, à partir de la Saison 2021 et la firme au Losange n’équipera plus aucune écurie en 2021, à part ses propres monoplaces !

Gilles GAIGNAULT