MOTOGP 2020 : ANNULATION DES GP D’ANGLETERRE ET D’AUSTRALIE… C’ÉTAIT TRÈS PRÉVISIBLE!

Je ne vais pas dire qu’on s’en fout, loin de là, ces deux circuits historiques sont superbes mais l’annulation de ces deux GP était facile à deviner sans être devin, on a d’ailleurs évoqué plusieurs fois le sujet.

L’Angleterre ferme ses frontières le 8 juin, quand les autres pays d’Europe font le contraire…

On a l’habitude que les Anglais ne fassent rien comme tout le monde, comme ce truc auquel j’ai joué et qui continue de m’épater par son caractère à la fois intello et violent, le fait de faire avancer un ballon vers le camp adverse mais en le faisant reculer à chaque passe !

Mais là c’est le pompon, on aura même trouvé un mec qui aura géré le virus plus mal que nos dirigeants français et leurs soi-disant experts scientifiques jamais capables de trouver autre chose que la terreur, on devrait d’ailleurs les appeler « Robespierre » ces mecs…

Donc le British GP étant prévu fin août, la mise en taule du pays ne pouvait que détruire toute vie sociale ou sportive, c’est encore pire pour le foot d’ailleurs.

Le communiqué officiel rappelle qu’en 70 ans il n’est jamais arrivé que l’Angleterre n’ait pas un GP, avant Silverstone et Donington Park il y a eu le TT de l’Île de Man qui était une manche du mondial.

Tout le monde a repris bille en tête cette info en oubliant qu’en 2018, le GP avait été annulé pour cause d’orages très violents et de piste se prenant pour une piscine !

Bon, c’est un métier le journalisme…

En Australie c’est autre chose…

Un psychodrame à l’échelle du pays (15 fois la surface de la France !) où l’on a vécu un début d’année démentiel où un incendie a détruit la région la plus riche du pays et sur une surface équivalent à ¾ de la Grande Bretagne !

Alors un virus, même s’il a fait royalement 100 morts sur une population de trente millions d’habitants, c’est encore vécu comme l’apocalypse.

Phillips Island, ce petit coin sauvage surnommé l’île aux pingouins (à tort d’ailleurs, la vraie est à l’est du pays), normal au sud de l’Australie c’est… l’Antarctique (à 6000 km quand même !) ne pesait pas bien lourd dans cette paranoïa absolue (d’ailleurs infiniment plus compréhensible celle qui a été la seule méthode de gouvernement chez nous !)

Ces deux GP sont de vrais beaux circuits avec des batailles de folie, en 2019, Rins avait battu Marquez de 13 millièmes de seconde à Silverstone! (Photo d’ouverture).

L’Australie était prévue en octobre, pas grave, il y du monde au portillon sur ce créneau, Aragon, GP de France, Barcelone, Valence !

Un lecteur m’écrivait il ya peu que cette année ce sera une sorte de retour au Continental Circus, on sait que les GP en Asie vont coûter une fortune aux teams et ils ne sont envisageables qu’avec spectateurs…

Donc bienvenue au Circus 2020, si c’est le cas, ce sont des souvenirs immenses dans la moto de vitesse !

(Films cultes de Jérôme Laperrousaz en 1972 et de Bernard Fau en 2014).

Pour les « djeuns » qui lisent notre site, le Continental Circus était le championnat du monde dans les années 70, qui se déroulait entièrement en Europe…

Dont le héros était… un Australien, Jack Findlay!

Jean Louis BERNARDELLI