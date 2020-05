L’USINE ALPINE DE DIEPPE EST SAUVÉE…

Pour ce qui concerne le volet sportif du dossier financier de Renault présenté et dévoilé ce matin par la Directrice Générale Clotilde Delbos, outre la poursuite des activités de l’équipe Renault en Formule 1 (voir lien), l’autre bonne nouvelle concerne Alpine et son usine Historique de Dieppe en Seine Maritime.

En effet et contrairement aux rumeurs insistantes de ces derniers jours et qui laissaient supposer et présager le pire, à savoir la fermeture définitive du site de Dieppe, l’annonce ‘ officielle’ elle, du Groupe Renault ce vendredi 29 Mai, affirme que l’usine Alpine de Dieppe ne fermera pas.

Renault a donc dévoilé son projet de plan de réduction des coûts fixes avec notamment une diminution de ses effectifs sur 3 ans et qui concernerait en France 4 600 postes. Essentiellement des départs en retraite non remplacés (15000 dan le monde)

Mais l’usine Renault de Dieppe qui produit les Alpine 110, n’est pas directement menacée par le plan d’économies annoncé par Renault.

Effectivement et contre toute attente eu égard à la conjoncture économique difficile qui se présente, suite à l’épidémie du COVID-19, l’usine Dieppoise a obtenu un sursis.

En effet, une réflexion sera engagée sur l’avenir du site avec, à la clé, un projet de reconversion à la fin de la production de l’actuelle Alpine.

Après cette nouvelle, le député de Seine-Maritime, Sébastien Jumel annonce lui:

« Un sursis de deux ans, peut-être trois. Il y a aura une table ronde à la rentrée pour parler de l’après. »

Et il précise :

« Une victoire, mais qu’il faudra coupler à de nombreux changements pour l’usine Alpine. Il faudrait relancer la commercialisation de cette voiture. L’amener vers l’Allemagne ou l’Angleterre. »

Rappelons encore que ces deux dernières années 35 millions d’€ ont été investis dans l’ancienne usine de l’avenue de Bréauté !

Sébastien Jumel conclut :

« Il n’y a pas d’Alpine, de marque Alpine de construction Alpine sans Dieppe et les emplois à Dieppe. »

Rappelons que la production de l’Alpine A110 à Dieppe a débuté en 2017, avec une augmentation de 60% du nombre de ses salariés.

On imagine ce jour, la joie – même s’ils ne font plus partie du groupe Renault – et de Carlos Tavarés, désormais aux commandes du groupe PSA, et de Bernard Ollivier en retraite, lui, deux des hommes qui ont énormément poussé et œuvré pour la relance de la marque Alpine.

Terminons en précisant que les Alpine brillent aussi en compétition, alignant les victoires (trois ces quatre dernières années) en catégorie LMP2 aux 24 Heures du Mans, sans oublier les titres Européens en ELMS (European Le Mans Séries) et mondiaux en WEC. Les Alpine gagnant aussi en GT et commençant également à triompher en rallye nationaux

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY – Thierry COULIBALY – Frédéric VEILLARD – CONSTRUCTEUR