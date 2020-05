MG DE RETOUR EN FRANCE AVEC UN AGRÉABLE SUV ELECTRIQUE… LE MG ZS EV. AU PRIX ATTRACTIF!!!

La célèbre marque Britannique de roadster avait disparu de nos routes depuis 2005…

Mais après sa faillite, et son rachat, la revoilà en avant garde d’une offensive de l’automobile électrique Chinoise sur l’Europe.

MG is back !

Mais la marque est désormais et depuis plusieurs années passée sous pavillon Chinois…

Et, les nostalgiques des mythiques petits roadsters MG TC, MG A et MG B qui incarnaient la tradition anglaise seront naturellement déçus !

En effet si la célèbre marque anglaise revient chez nous, c’est sous la forme d’un énième SUV à la mode, le d’ailleurs très agréable à conduire MG ZS EV.

Et non avec un nouvel car inoubliable cabriolet, auquel nous avait habitué la marque créée en 1924, à Oxford par l’inventif garagiste Cecil Kimber à partir de berlines Morris recarrossées par ses soins, d’où son nom MG pour M.orris G.arage !

De quoi ‘rire jaune, d’autant que depuis 2007, la firme MG alors en faillite, a été racheté par le N°1 Chinois de l’automobile, l’entreprise SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation) laquelle produit tut de même annuellement la bagatelle de 7,5 millions de voitures (dont 140. 000 électriques en 2019).

Essentiellement en joint-venture avec d’abord le groupe Volkswagen depuis 1985, et ensuite avec la GM (General Motors) depuis 1997, avec en plus ses propres voitures haut de gamme Roewe (ex Rover).

SAIC lance donc son offensive en Europe en se servant du porte-drapeau de la marque MG et des souvenirs qu’elle a laissés dans une certaine clientèle.

C’est donc après le confinement obligatoire de longues semaines durant que nous avons en compagnie de Gilles Gaignault et de Jean-Luc Moreau de RMC, découvert ce SUV MG. Et agréable surprise, ce véhicule ‘ Made in China’ nous a conquis!

Son Prix surtout (30.000€) car avec toutes les options, le modèle Luxury, coûte tout de même pas loin de … 10.000 € de mois que la concurrence!

Philippe GENET et Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles GAIGNAULT – AutoNewsInfo