LE RALLYE ‘SILK WAY’ 2020 EN RUSSIE EST ANNULÉ !

Pour avoir suivi annuellement cette belle épreuve depuis sa toute 1ère édition, il y a tout juste dix ans, nous ne pouvons que regretter son annulation cette année, tant les sublimes parcours et paysages traversés au fil des ans, en Russie, au Kazakhstan, en Mongolie et autres… Sibérie, restent à jamais gravé au fond de nos mémoires…

Eh oui il n’y aura pas de Silk Way Rally cette année. Ce jeudi 27 mai, le Vice-Premier Ministre de la Fédération de Russie, D.N. Tchernychenko a entériné la proposition du Ministère des Sports de Russie et de la Fédération Automobile Russe d’annuler la 10ème édition du Silk Way Rally en 2020, qui devait se dérouler du 2 au 11 juillet prochain.

Et encore une course qui saute et est annulée…

La santé des participants et du public étant une priorité absolue, la Direction de l’épreuve comprend cette décision, prise après une étude approfondie de la situation et de nombreuses consultations avec l’ensemble des autorités concernées.

Malgré l’immense travail de préparation fourni par les équipes, l’organisateur doit encore faire face à de nombreuses incertitudes relatives aux passages de frontières, aux restrictions du trafic aérien et aux différentes mesures de quarantaine toujours en vigueur pour les citoyens étrangers.

À la fois manche du Championnat du Monde des Rallyes Tout Terrain de la FIM. (Fédération Internationale Moto) et de la Coupe du Monde des Rallyes de la FIA. (Fédération Internationale Auto), cette dixième édition du Silk Way Rally, et qui devait rejoindre de Moscou, à Kazan, en huit étapes, est donc annulée.

Dès la semaine prochaine, le Comité d’Organisation se réunira afin de commencer le travail de préparation de l’Édition 2021 du Silk Way Rally.

Questionné Vladimir Chagin, le Directeur de l’Organisation, explique :

« Nous avions fait un travail remarquable, mais il faut accepter et comprendre cette décision, nous avons une approche responsable et aujourd’hui la santé est une priorité absolue ! »

Il enchaîne :

« La situation mondiale est encore très sensible et des mesures de quarantaine sont toujours en vigueur dans la plupart des régions de Russie. Avec toutes ces incertitudes, il ne nous est pas possible de terminer toutes les activités préparatoires et organiser la course. »

Avant d’indiquer et de préciser :

« Dès la semaine prochaine, nous profiterons de cette pause forcée pour reprendre avec toujours la même énergie l’organisation de la prochaine édition, elle sera tout aussi excitante et passionnante. »

LE SILK WAY RALLY EN QUELQUES MOTS

LE SILK WAY RALLY, est l’une des manches incontournable du Championnat du Monde FIM des Rallyes et de la Coupe du Monde FIA. des Rallyes Tout Terrains.

Le SILK WAY RALLY, dont la première édition relia la Russie au Turkménistan en 2009, aurait fêté son 10ème anniversaire en 2020, avec un parcours reliant Moscou à Kazan.

Convoité par les plus grandes écuries et les Champions les plus titrés de la discipline, mais également par de nombreux équipages amateurs, le SILK WAY RALLY affiche un palmarès sportif impressionnant : CARLOS SAINZ, CYRIL DESPRES, YAZEED AL RAJHI ou encore NASSER AL ATTIYAH, réalisant un unique ‘grand chelem’ dans l’histoire des Rallyes en remportant l’ensemble des neuf étapes de l’édition 2019, avec son navigateur Français, Mathieu Baumel.

En catégorie camion, c’est l’incontournable équipe KAMAZ MASTER avec DMITRY SOTNIKOV, EDUARD NIKOLAEV, AYRAT MARDEEV, ANTON SHIBALOV, ANDREY KARGINOV et FIRDAUS KABIROV qui se sont partagés la victoire depuis 2009, suprématie uniquement contrariée en 2011 par l’équipe TATRA et son pilote ALES LOPRAIS.

Enfin, rappelons qu’en 2019, SAM SUNDERLAND au guidon d’une KTM, fut le premier pilote moto à graver son nom au palmarès du SILK WAY RALLY, remportant par la même occasion la deuxième manche du Championnat du Monde FIM. des Rallyes Tout-Terrain.

Gilles GAIGNAULT