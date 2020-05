TOBIAS MOERS NOUVEAU BOSS D’ASTON MARTIN

Cela fait plusieurs semaines qu’en coulisses était évoquée dans les milieux financiers de la City de Londres après la reprise de la firme Britannique Aston Martin, par l’homme d’affaires Canadien, Lawrence Stroll, d’un changement à la tête de la marque de Gaydon.

Après, les traditionnels et inévitables bruits de couloirs cette information est donc bien devenu une réalité et ‘officiel’ ce mardi 26 mai 2020.

Le conseil d’administration d’Aston Martin Lagonda Global Holdings a bien, indiqué qu‘Andy Palmer allait quitter ses fonctions de CEO au sein d’Aston Martin.

Et comme le laissaient supposer les multiples indiscrétions et autres rumeurs, c’est donc bien Tobias Moers qui lui succédera à ce poste et ce à compter du 1er août prochain.

Pendant les deux mois qui viennent (juin et juillet) , Keith Stanton, l’actuel vice-président, dirigera Aston Martin et ce dans le but d’aider et de conseiller ou cours de cette période transitoire, Lawrence Stroll, nommé nouveau Président exécutif d’Aston Martin.

Tobias Moers, âgé de 54 ans, ingénieur en mécanique de formation, débarque de chez Daimler AG, où il dirigeait la prestigieuse filiale sportive AMG et ce depuis l’automne 2013.

Moers aura donc passé 26 ans au sein du groupe Daimler AG, firme où il était arrivé en 1994.

Il était Président du directoire, directeur général et Président du conseil d’administration de Mercedes-AMG GmbH, à Affalterbach.

Du coup avec son départ, AMG, a naturellement déjà déniché son successeur, Philip Schiemer.

John ROWBERG

Photo : CONSTRUCTEUR