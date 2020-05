VICTOIRE DE BRAD KESELOWSKI A CHARLOTTE EN NASCAR

Belle victoire de Brad Keselowski au volant de la Ford Mustang du Team de Roger Penske qui, à l’issue des 405 tours triomphe ce dimanche soir, l’emportant à Charlotte devant Chase Elliott avec la Chevy Camaro de l’équipe Hendrick et son partenaire chez Penske Ryan Blaney.

Le Top 5 étant complété par Kyle Busch et la Toyota Camry Gibbs et par le leader du Championnat, le vainqueur dimanche dernier de Darlington, Kevin Harvick et sa Ford Mustang du Stewart – Haas

Keselowski décroche la 31éme victoire de sa carrière en Nascar Cup Series et sa seconde à Charlotte après celle obtenue en 2013. Le pilote du Team Penske, victorieux pour la première fois de la saison, offre une troisième victoire à son équipe après les deux déjà décrochées par Joey Logano à Las Vegas et à Phoenix.

La course s’est jouée lors du 398ème des 405 tours, lorsque Chase Elliott le pilote du Hendrick Motorsports, alors au commandement et qui comptait plus de deux secondes d’avance sur Brad Keselowski et avait pratiquement course gagnée, tombe hélas pour lui, sur une ultime neutralisation, la neuvième de la course, provoquée par son coéquipier William Byron. Le pilote de la Chevrolet N°9 décide du coup de repasser par les stands, mais pas Brad Keselowski!

Reparti aux portes du Top 10, Chase Elliott ne parviendra à remonter qu’en en troisième position sous le drapeau à damier!

Et finalement le choix de presque tous les principaux pilotes a été décisif de ne pas s’arrêter pour changer de pneumatiques lors de la dernière salve des stops. Jusque-là, Chase Elliott semblait le favori pour la victoire, après avoir dominé les 40 derniers tours, mais la malchance l’en a empêché… Et le succès revient donc à Keselowski!

Quant à Jimmie Johnson, arrivé second, il devient l’une des premières victimes de la nouvelle politique de la NASCAR qui a introduit des disqualifications en cas d’irrégularité technique. Avant, le résultat final était préservé et seules des amendes et des pénalités étaient infligées!

Ce dimanche sa Chevy Camaro, scannée par le système de vérification optique, a révélé un alignement irrégulier de la suspension arrière. Dommage pour le Californien.

Il y avait quatre étapes intermédiaires dans la course. Le premier et le deuxième ont été remportés par Alex Bowman, le troisième est allé à Joey Logano.

Prochaine étape, ici même toujours à Charlotte des ce mercredi 27 mai.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR

LE CLASSEMENT FINAL DE LA COURSE DE CHARLOTTE

1 – Brad Keselowski (Ford Mustang) – Penske – 405 tours

2 – Chase Elliott (Chevy Camaro) – Hendrick – 405

3 – Ryan Blaney (Ford Mustang) – Penske – 405

4 – Kyle Busch (Toyota Camry) – Gibbs – 405

5 – Kevin Harvick (Ford Mustang) – Stewart – 405

6 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) – Gibbs – 405

7 – Kurt Busch (Chevy Camaro) – Ganassi – 405

8 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) – Childress – 405

9 – Christopher Bell (Toyota Camry) – Leavine – 405

10 – Chris Buescher (Ford Mustang) – Roush – 405

11 – Erik Jones (Toyota Camry) – Gibbs – 405

12 – Cole Custer (Ford Mustang) – Stewart – 405

13 – Joey Logano (Ford Mustang) – Penske – 405

14 – Austin Dillon (Chevy Camaro) – Childress – 405

15 – Aric Almirola (Ford Mustang) – Stewart – 405

16 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) – Front Row – 405

17 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) – Wood – 405

18 – Michael McDowell (Ford Mustang) – Front Row – 405

19 – Alex Bowman (Chevy Camaro) – Hendrick – 405

20 – William Byron (Chevy Camaro) – Hendrick – 404

21 – Ross Chastain (Chevy) – Premium – 403

22 – Ryan Blaney (Ford Mustang) – Penske – 403

23 – Corey LaJoie (Ford Mustang) – GoFAS – 403

24 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) – JTG – 402

25 – Ty Dillon (Chevy Camaro) – Germain – 401

26 – Matt Kenseth (Chevrolet) – Ganassi – 401

27 – Ryan Newman (Ford Mustang) – Roush – 400

28 – Daniel Suarez (Toyota) – JTG – 399

29 – Denny Hamlin (Toyota Camry) – Gibbs – 398

30 – Brennan Poole (Chevy Camaro) – Premium – 398

31 – Gray Gaulding (Ford) – Front Row – 397

32 – B.J. McLeod (Ford Mustang) – Ware – 393

33 – Garrett Smithley (Chevy) – Ware – 391

34 – Timmy Hill (Ford Mustang) – MBM – 390

35 – Quin Houff (Chevy Camaro) – StarCom – 390

36 – Joey Gase (Chevy Camaro) – Ware – 385

37 – JJ Yeley (Ford) – Ware – 251

38 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) – Petty – 164

39 – Clint Bowyer (Ford) – Stewart-Haas – 96

40 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) – Hendrick – Disqualifié

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE 2020

1. Harvick : 258 points – 2. Logano : 224 – 3. Bowman : 219 – 4. Hamlin : 201 – 5. Elliott : 192