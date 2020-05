ANNULATION DU RALLYE ‘TERRE DU HAUT VAR’ 2020.

Et encore une bien mauvaise nouvelle et une épreuve automobile qui … saute !

Le ‘Terre du Haut Var’ qui devait ouvrir le Championnat de France des Rallyes sur Terre 2020, le week-end du 07 au 09 août prochain, après le report de sa date initialement prévu les 06 et 07 juin, et ce naturellement pour cause de coronavirus COVID-19 et qui a mis à l’arrêt le monde sportif mondial et donc bien évidemment hexagonal, vient d’être victime à son tour cette fois, et après un premier report … d’une annulation !

Le manque de recul face à l’évolution de la situation sanitaire et les contraintes actuelles exigées auprès de l’Organisateur ont poussé l’ASA Grasse a annulé purement et simplement cette Édition 2020.

Ce rallye dont la première édition avait eu lieu l’année dernière, faisant parti d’amblé du Championnat de France des Rallyes sur Terre, se déroulait en totalité sur le Camp Militaire de Canjuers, au dessus de Draguignan et était sans rappeler un non moins très réputé rallye d’autrefois, le célèbre ‘Rallye des 1000 Pistes’.

Remi TOSELLO, joint ce dimanche 24 mai 2020 qui nous expliquait :

« Ce que nous imposait la mairie de Draguignan, ajoutées aux les contraintes gouvernement notamment sur le plan sanitaire étaient trop lourdes. Que se passerait-t-il si au dernier moment, le département passe et vire de vert à rouge ? »

Et Rémi conclut:

« Il nous a semblé plu sage et raisonnable d’annuler pour dette année…»

Toute l’équipe de l’ASA Grasse et son Président, Rémi TOSELLO, vous donne désormais rendez-vous pour la seconde et prochaine édition, en 2021.

L’ouverture du Championnat de France des Rallye Terre 2020 se fera donc (en principe) au Rallye ‘Terre de Lozère-Sud France’ du 28 au 30 août et du coup, ne devrait comporter que quatre manches en cette année bien compliquée.

Gilles GAIGNAULT