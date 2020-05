GROS SUCCÈS POUR LES ’24 HEURES DU MANS’… VIRTUELLES SUR SIMULATEUR LES 13 ET 14 JUIN 2020.

De grandes équipes venues du monde entier sur la grille des…

24 Heures du Mans Virtuelles !

Alors que la majorité des acteurs de la compétition automobile ne peut encore retrouver les vrais circuits, les 24 Heures du Mans Virtuelles, semblent avoir atteint leur but, séduisant et suscitant l’intérêt de grands noms mondiaux du sport automobile pour disputer la plus grande course d’Endurance au monde.

La course des 13 et 14 juin sera bien sûr virtuelle, mais l’engouement autour du plus gros événement du genre est quant à lui bien réel.

Qu’on en juge :

Dans les cinq jours qui ont suivi le lancement, les Organisateurs ont reçu plus de… 85 demandes d’engagement pour une course qui verra, 24 heures durant, des équipes comprenant pilotes professionnels et meilleurs ‘sims racers’ du monde s’affronter pour la victoire sur le mythique Circuit du Mans.

La plate-forme RFactor 2 sur laquelle se disputeront les 24 Heures du Mans Virtuelles autorisant un maximum de 50 voitures, réparties dans les catégories LMP et GTE, la tâche du Comité de Sélection constitué de représentants du monde du Sport Automobile comme du sport n’a pas été comme on peut aisément l’imaginer, facile.

Il faut souligner que la sélection n’est en aucune manière associée à celle des 24 Heures du Mans en conditions réelles, qui auront lieu finalement cette année les 19 et 20 septembre, en lieu et place, des 13 et 14 juin, dates initialement prévues au calendrier du Championnat du Monde d’Endurance WEC.

La liste des 50 concurrents et leurs nationalités ainsi que celle des 10 voitures de réserve à découvrir en bas de notre article.

Tous les équipages seront annoncés au fil de la semaine prochaine…

Mais, d’ores-et-déjà, attendez-vous à quelques sacrées surprises et à des associations de superstars !

Cette liste des engagés comprend donc 30 protos LMP et 20 GTE, et inclut la participation de constructeurs comme Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche et Toyota, ainsi que d’écuries de tout premier ordre comme Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports et bien d’autres encore.

À noter que toutes les équipes inscrites habituellement en Mondial d’Endurance WEC.et engagées ici en catégorie proto LMP, le seront avec le même modèle, ORECA 07… Telles, Toyota, By Kolles, Rebellion ou la prestigieuse écurie US, Penske.

Les meilleures écuries de ‘slim racing seront également bien présente également sur la grille, avec entre autres Redline, Veloce, Williams Esports, Zansho…

Ce plateau promet d’être animé et haut en couleurs, car toutes les équipes sont libres de créer leurs propres livrées.

Un programme télévisé en direct autour des 24 Heures du Mans Virtuelles, sera diffusé dans le monde entier, s’ajoutant aux chaînes habituelles de ‘gaming et aux réseaux sociaux.

Plus de détails seront communiqués bientôt à ce sujet.

Gilles GAIGNAULT

LA LISTE DES 50 EQUIPES RETENUES ET INVITÉES

A PROPOS DE LA RÉGLEMENTATION DE CES 24 HEURES VIRTUELLES

Le plateau sera composé de 50 autos (10 suppléants)

Les concurrents rouleront sur rFactor 2

4 pilotes par équipage avec au moins 2 pilotes titulaires d’une licence FIA et deux joueurs maximum

Un comité de sélection choisit les concurrents

L’événement sera télévisé et diffusé sur différents canaux

LMP (ORECA 07) et GTE (Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche)

Changement de pilote

Transition jour/nuit

Météo changeante

Un accrochage demandera réparation et donc passage par les stands

Le set up des autos sera personnalisé

BOP faite par les développeurs de rFactor 2

Temps minimum de conduite sur la course : 4heures (7heures maximum)

Pas plus de 3heures de roulage par tranche de 5heures

Chaque pilote devra rouler au préalable sur une course ‘test’ (24 mai, 29 mai ou 7 juin) avec des stints de 10 tours minimum.

Essais Libres : de 10h à 22h les 9, 10 et 11 juin

Essais Libres : de 10h à 17h le 12 juin

Essais Qualifs GTE : le 12 juin de 18h15 à 18h30

Essais Qualifs LMP : le 12 juin de 18h40 à 18h55

Départ le 13 juin à 15heures pour une arrivée le 14 juin à 15heures

Des officiels seront nommés pour superviser l’événement avec un directeur de course

Aucune possibilité de faire appel

Briefing vidéo obligatoire

Les officiels peuvent faire une enquête suite à un accrochage (pénalité possible)

Respect des limites de la piste

Présence des drapeaux bleus

Une seule voiture de sécurité

Full Course Yellow, possible à 60 km/h

Possibilité de déposer une réclamation contre un autre concurrent dans les trois tours qui suivent l’incident !

Code de bonne conduite à respecter pour les pilotes