CHARLES LECLERC SEUL AU VOLANT D’UNE FERRARI DANS LES RUES DE MONACO CE DIMANCHE 24 MAI 2020 !

Ce Dimanche 24 Mai 2020 était normalement

‘jour‘ de ‘Grand Prix’ en Principauté.

Mais pour cause de pandémie du Coronavirus COVID-19, le GP. de Monaco Millésime 2020 et comme les six épreuves précédentes au Calendrier du Championnat du Monde de Formule 1 2020 (Australie-Bahreïn-Vietnam-Chine-Hollande-Espagne), est passé à la trappe et a été annulé…

Néanmoins et pour cause de tournage d’un film publicitaire qui sortira le 13 juin prochain, tôt ce dimanche matin, dès 7 heures et pendant deux heures, une…. Ferrari a bien roulé et comme lors du GP., dans les rues désertes de la Principauté !

Bolide piloté par l’un de deux pilotes officiels de la Scuderia Ferrari en GP F1, LE ‘Régional’ de l’étape comme on dit sur le Routes du Tour de France Cycliste, le Monégasque Charles Leclerc.

Le pilote Ferrari était en effet ce dimanche matin au volant d’une ‘Rosso’ dans ces rues désertes de la Principauté pour le tournage de ce court-métrage signé… Claude Lelouch et dénommé «Le Grand Rendez-Vous» et en présence de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, toujours grand passionné de Sport Automobile.

Leclerc se retrouvant (ce curieux dimanche 24 mai 2020), non pas derrière le volant de son habituelle Monoplace de F1, restée à Maranello, mais confortablement assis et installé dans le baquet d’une autre Ferrari, une SF90 Stradale.

Habitué à flirter et à frôler les rails sur ce parcours qui serpente, monte et descend à souhait, Charles Leclerc, a cette fois et à très haute vitesse atteignant tout de même les 250 km/h, dévalé le bitume princier uniquement pour le ‘fun’ et son plaisir.

Le célèbre réalisateur français avait naturellement obtenu toutes les dérogations nécessaires de la part de la famille princière. Albert II, étant répétons-le, bien présent pour cette opération.

Gilles GAIGNAULT