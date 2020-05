MOTOGP 2021 : GUERRE FROIDE DUCATI/DOVIZIOSO, NOUVELLE CARTE, ANDREA IANNONE !

Bon dans tout feuilleton, fût-il mauvais comme celui-ci, il y a un rappel des précédents épisodes.

Donc pour 2021, Miller a signé avec Ducati factory un contrat de deux ans.

Du coup il y a un guidon encore disponible en factory et il y en aura un en satellite, chez Pramac, pour remplacer Miller.

Le pilote qui est évidemment celui que Ducati devrait signer les yeux fermés pour le deuxième guidon factory est évidemment Andrea Dovizioso, trois fois de suite vice champion du monde derrière l’intouchable Marc Marquez.

Donc la signature est évidente sauf que…

Sauf que la très riche usine Ducati (mais qui claque un pognon monstre en compète, c’est son ADN) a perdu deux mois de production à cause du virus et que les boutiquiers et les comptables veulent absolument faire des économies en 2021.

On pourrait déjà leur lancer à la figure que la saison de GP 2020 a été très écourtée et que donc ils ont économisé du blé.

Que les GP à venir se dérouleront sans spectateurs et donc avec moins de luxe, il n’y aura pas d’invités et pas de journalistes pour venir bouffer dans les Hospitality.

Enfin leur sponsor Marboro, qui s’appelle Mission Winnow pour cause d’interdiction de pub pour les cigarettes (mais pas de leur prendre leur oseille) a gagné des fortunes puisque durant les confinements en Europe, les tabacs sont restés ouverts !

Mais à sortir des arguments longs comme ceux qui précèdent, on pourrait croire que je veux donner mon avis et un vrai journaliste moderne ne donne pas son avis, il n’analyse rien, il se couche derrière les communiqués de presse officiels, il traduit à la virgule près ce qui est publié sur d’autres sites et son boulot est fait.

Pffff ! Des fois je me marre, pardon lecteur…

Le fait honteux?

Ducati veut signer Dovizioso pour 2021 et 2022, mais veut diviser son salaire par deux !

Même si on gagne trois millions a lieu de six par an on n’est pas à la rue mais c’est quand même une honte !

Parce que les motos ne seront pas moins dangereuses qu’avant, les adversaires pas moins acérés au contraire et enfin que quand je vais sur une ligne de départ de GP (c’est encore pire quand il pleut!) je me dis que pour un milliard ne je voudrais pas être à la place de mes héros…

Enfin, last but not the least, on rappelle que le seul à avoir ennuyé et parfois battu Marquez en duel est Dovizioso ! (Pardon, Alex Rins aussi, une fois…)

Alors ?

Alors Ducati cherche à forcer la négociation…

Une vraie guerre froide..

Dernière arme sortie par les rouges, l’arrivée possible d’Andrea Iannone à la place de Dovi.

Iannone a fait partie de la famille Ducati mais a été viré pour faire de la place pour Lorenzo.

Et aujourd’hui, Ducati lui fait des yeux doux aussi crédibles que ceux de Cruella (Les 101 Dalmatiens).

Il peut accepter mais d’abord, après ce procès honteux monté par la FIM pour soupçon de dopage il est encore coincé dans la glaise judiciaire.

Ensuite Aprilia a fait cette année une très bonne moto, à preuve les temps d’Aleix Espargaro aux essais de Sepang et au Qatar, Iannone a peut-être envie de cette aventure-là…

Ce qui serait marrant d’ailleurs c’est qu’immédiatement, si Iannone va chez Ducati, Aprilia va proposer à Dovi de venir rouler avec eux !

Cela dit, Aprilia, même faisant partie d’une boîte gigantesque comme le groupe Piaggio, n’aura jamais de budgets démentiels à claquer en compète.

Or, si Dovi et son agent réfléchissent un peu, Ducati va vite redevenir le diamant financier que la boite était avant sa fermeture de deux mois.

Et donc, moyennant un petit effort en 2021 (mais pas 50% de réduc !) dès les milliards de dollars revenus, on pourrait repenser à des rémunérations dignes de la valeur de Dovizioso…

Mais il en est de l’argent comme du temps…

Je laisse la conclusion à cette magicienne de Barbara…

« Que tout le temps perdu ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus »…

Le problème c’est que Ducati est spécialiste des castings ratés, on ne doit pas y connaître Barbara…

Jean Louis BERNARDELLI