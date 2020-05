LES PILOTES  DE LA RACING ACADEMY EN MOTO SUPERBIKE REMETTENT LE CONTACT…

C’est la reprise !

Libérés ! Après deux mois de confinement, le sport va reprendre ses droits. La FFM. (Fédération Française de Motocyclisme) a annoncé le nouveau programme du Championnat de France de Vitesse, comprenant cinq courses entre août et octobre (voir calendrier).

S’ils n’ont pas cessé l’entraînement physique, nos quatre pilotes hyper motivés vont enfin reprendre le guidon de leur Yamaha !

L’équipe ‘FT Racing Academy’ va organiser des séances de roulages sur des circuits très prochainement, et ce afin d’être prêts pour la première course du Championnat de France SBK 300, qui aura lieu à Magny-Cours, au milieu de l’été les 1er et 2 août.

Marc Fontan, Manager du Team, confie :

« Nous sommes restés régulièrement en contact avec les pilotes, par téléphone, SMS, visio, etc., pour leur donner des conseils d’entraînement et de préparation. Ils sont prêts physiquement. Les premiers roulages auront lieu en juin afin qu’ils se remettent bien en selle ».

PAROLES DE PILOTES

Line Vieillard

« Pendant cette période de confinement, j’ai continué ma préparation physique en faisant du renforcement musculaire, du gainage mais aussi pas mal de ‘cardio’, de boxe et de course à pied afin de maintenir et d’améliorer ma condition physique. À l’approche des courses je suis plus motivée que jamais de remonter sur ma moto, de retrouver toute mon équipe et je continue à travailler pour que la reprise soit optimale ».

Maxime Rousillon

« On est enfin sorti, mais il faut toujours se méfier. J’ai pu continuer à m’entraîner physiquement même en limitant les sorties. Ayant la chance d’habiter à la campagne, j’ai pu sortir pour courir sans trop prendre de risques. Mais je m’entraînais aussi beaucoup à la maison avec pas mal de gainage, de corde à sauter et des assouplissements. Mais ça fait du bien de sortir faire du vélo ! Et de profiter du soleil ! »

Colin Drye

« Pendant le confinement j’ai quand même pu continuer ma préparation physique en pratiquant le vélo grâce à un home trainer connecté, de la corde à sauter, du gainage, de la course à pied et de la slackline. J’ai la chance d’habiter à la campagne ce qui me permet d’avoir du terrain pour me préparer physiquement dans tous les domaines. Ma motivation est toujours là et je me sens encore plus prêt pour me battre en course ».

Lucas Sassone

«Pendant le confinement, j’ai suivi mes cours d’école et fait du sport à la maison : footing, home trainer, natation dans ma piscine, crossfit. J’ai aussi fait un peu de mécanique sur mon scooter. Pour la reprise de la compétition, je suis encore plus motivé, j’ai encore plus envie. J’ai hâte de reprendre mes marques avec la moto».

François LEROUX

Photos : TEAM

LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUPERBIKE 2020

1er et 2 août – Magny-Cours (58)

22 et 23 août – Circuit Carole (93)

12 et 13 septembre – Lédenon (30)

17 et 18 octobre – Pau Arnos (64)

24 et 25 octobre – Nogaro (32)