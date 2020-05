RISI COMPETIZIONE CONFIRME SON ENGAGEMENT 2020 AUX 24 HEURES DU MANS

Ah que voilà une très bonne nouvelle en provenance de Houston, Texas en ce 21 mai 2020 …

Bien que l’équipe Risi Competizione, ait été acceptée par l’ACO, comme participant à la 88éme course annuelle des 24 Heures du Mans, avec sa Ferrari 828 GTE Evo, la N° 82 en mars, cette annonce a été mise sur la touche, lorsque la pandémie mondiale du Coronavirus COVID-19, a frappé. L’épreuve Sarthoise étant reportée de juin à septembre !

Deux mois et demi se sont écoulés depuis…

Giuseppe Risi, le propriétaire du Team US, a donc bien confirmé aujourd’hui jeudi 21 mai 2020, que l’équipe basée à Houston, au Texas, avait bien toujours l’intention de participer à la célèbre course Mancelle aux nouvelles dates, reportées aux 19 et 20 septembre prochain, sur le circuit historique de la Sarthe au Mans, en France.

Les pilotes annoncés lors de l’acceptation de l’invitation de l’équipe Risi Competizione comprenaient deux pilotes de course français, Olivier Pla et Sébastien Bourdais.

Le troisième pilote retenu et invité à les rejoindre vient maintenant ce jour 21 mai, d’être annoncé et il s’agit d’un 3éme pilote tricolore, sous le nom de Jules Gounon, qui a concouru avec l’équipe l’année dernière, lors de sa course inaugurale au Mans, créant pour cette édition 2020, une équipe entièrement et 100% française pour l’équipe américaine, et repiloter la Ferrari 488 GTE-LM italienne.

Giuseppe Risi, le patron de l’équipe Texane confie :

« Nous avons été heureux de recevoir à nouveau l’acceptation et confirmation de notre inscription pour Le Mans cette année, car vous ne pouvez jamais tenir cela pour acquis. »

Et il enchaîne :

« Le monde est devenu un peu fou en mars, alors nous nous sommes simplement assis et avons attendu de voir ce qui allait se passer. Le Mans est une course très importante au monde et la plus grande de la course de voitures de sport. Bien que d’autres équipes se soient retirées cette année, nous avons l’intention de courir comme prévu. »

Avant d’indiquer :

« Notre sélection de pilotes français peut être un peu inattendue pour mon équipe Risi, mais ce sont tous des pilotes talentueux qui ont fait leurs preuves au Mans et ailleurs en course. Olivier Pla et Sébastien Bourdais ont roulé contre notre équipe par le passé quelques années et ils ont tous deux une forte histoire au Mans et une grande connaissance du circuit. Olivier est un pilote solide et stratégique. Le Mans est la ville natale de Sébastien; il connaît si bien la piste et a eu du succès avec les équipes passées. Jules a fait un bon travail l’an dernier pour nous, il a donc été invité à reprendre le volant aux côtés de ses compatriotes français. Le Mans est toujours une course très spéciale pour notre équipe et cette année ne fait pas exception. »

UN ÉQUIPAGE 100% FRANÇAIS

Olivier Pla, 38 ans, originaire de Toulouse, en France, a participé à la classique historique d’endurance 12 fois, dont les quatre dernières années en Ford GT. Il a obtenu un podium, en 2013, avec Oak Racing dans la catégorie LMP2 avec une deuxième place. En plus de l’engagement du Mans avec Risi pour 2020, Pla participe à sa deuxième année en tant que pilote d’usine pour Mazda Team Joest dans le Championnat d’endurance US de l’IMSA WeatherTech Sports Car.

Bourdais, 41 ans, est né au Mans, en France et est un ancien vainqueur de classe au Mans en 2016. Il a participé à 13 épreuves Sarthoises dans plusieurs catégories dans sa course disputée dans sa ville natale, y compris en LMP1 en tant que pilote d’usine Peugeot pendant quatre ans.

Pour 2020, il court en monoplace IndyCar avec A.J. Foyt Enterprises et dans le Championnat IMSA WeatherTech Sports Car en tant que pilote d’endurance.

Jules Gounon, fils de l’ancien brillant pilote Jean-Marc Gounon et né à Lyon, en France, a fait ses débuts au Mans avec l’équipe Risi l’année dernière, où ils ont terminé 11e de la catégorie.

Pour 2020, il a été retenu comme pilote d’usine Bentley dans la série Intercontinental GT Challenge et a également participé à l’IMSA Rolex 24 At Daytona dans la catégorie GTD.

Pla et Bourdais feront eux leurs débuts au volant avec l’équipe Ferrari basée à Houston, au Texas.

UN PEU D’HISTOIRE DU RISI

Risi Competizione a participé au Mans à 16 reprises au cours des années 1998 à 2019 et y a célébré trois victoires et sept podiums.

La première victoire de l’équipe a été dans sa course inaugurale et sa victoire de classe en 1998 avec la Ferrari 333SP, et après des victoires consécutives avec la Ferrari 430 GT en 2008 et 2009. Le plus récent podium de l’équipe est venu en 2018 dans la Ferrari 488 GTE-Am.

Olivier Pla qui lâche :

« Je suis ravi de rejoindre Risi Competizione pour Le Mans cette année. L’équipe de Giuseppe a un record incroyable dans le monde de la course d’endurance et dans l’histoire du Mans, c’est donc une occasion spéciale et formidable de pouvoir conduire pour son équipe. J’ai vraiment hâte de partager la voiture avec Seb et Jules, avec le seul objectif à atteindre ensemble un très bon résultat! »

Pour ce qui le concerne, Sébastien Bourdais, explique :

« Après un grand succès avec le Ganassi Team, je suis très excité de découvrir la Ferrari 488, l’équipe Risi Competizione et de retourner dans ma ville natale pour courir à nouveau les 24heures. »

Il poursuit :

« Giuseppe m’a contacté après Daytona, et on pouvait voir tout de suite que c’était la seule chose qui comptait, Le Mans. Avec Olivier et Jules, nous devrions avoir une grande chance de nous battre pour une victoire de classe, ce qui est toujours excitant »

Enfin Jules Gounon, précise lui :

« Je suis très heureux d’être de retour au Mans avec l’emblématique équipe Ferrari Risi Competizione. J’ai beaucoup appris l’année dernière tout au long de l’épreuve et je me sens plus que prêt à me battre pour une première place cette année. Je suis fier d’être un coéquipier avec des pilotes super rapides, Sébastien et Olivier, et je crois que nous avons un solide pour essayer de ramener une autre victoire de classe GT à Giuseppe Risi et à toute son équipe.»

Peter GRISWOLD

Photos : Thierry COULIBALY – ROLEX – RISI