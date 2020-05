LA PLUIE OFFRE LA VICTOIRE À DENNY HAMLIN CE 20 MAI À DARLINGTON EN NASCAR.

Denny Hamlin, au volant de sa Toyota, triomphe ce mercredi,

au terme d’une course stoppée par la pluie au 208 ème tour,

devançant son équipier, Kyle Busch,

qui offre un beau doublé au Joe Gibbs Racing.

Kevin Harvick du Stewart-Haas Racing, vainqueur il y a trois jours,

de la 1ère course, complétant le podium.

Denny Hamlin a utilisé une stratégie astucieuse pour remporter sa deuxième course NASCAR Cup Series de cette saison 2020, l’emportant ce mercredi 20 mai, à l’arrivée de la seconde course à Darlington, après celle de dimanche dernier mais épreuve écourtée par la pluie, ce mercredi soir !

Dans cette deuxième course du retour de la NASCAR sur les circuits, suite à la pandémie du coronavirus COVID-19- la première course de NASCAR, s’étant déjà disputée dimanche sur cette même piste, Hamlin a profité de l’apparition de la pluie, laquelle a commencé à tomber en toute fin de course, sur le Circuit de la Caroline du sud, incitant du coup – on ne roule pas en compétition aux USA sous la pluie – les responsables de la NASCAR à interrompre la course au tour 208, cette dernière amputée de ses vingt derniers tours, sur un total de 228.

Cela a donc offert à Denny Hamlin une nouvelle victoire en 2020, depuis celle du début de Saison aux Daytona 500, la manche d’ouverture de la Saison, succès qui est aussi son troisième en carrière à Darlington, après avoir déjà remporté l’épreuve en 2010 et 2017.Et aussi la 39ème depuis des débuts en Nascar !

Kevin Harvick, victorieux lors de la première course de Darlington dimanche dernier, a eu du mal dans les premiers tours de la course, embourbé au milieu du peloton, alors que les 20 premiers de la 1ère course de dimanche, aient été inversés sur la grille de départ de ce mercredi.

Harvick s’est imposé pour la 3ème place en fin de course, face à la prudence de Kenseth au cours du 181ème tour, et a ainsi récupéré la troisième place pour son Team Stewart Haas, devançant finalement à l’arrivée Brad Keselowski du Team Penske, qui a pris la quatrième place devant Erik Jones, le 3ème pilote du Joe Gibbs Racing.

Joey Logano, Aric Almirola, Jimmie Johnson, Matt DiBenedetto et Martin Truex Jr, finissant ensuite entre la sixième place et la dixième.

Au classement général provisoire du Championnat, Harvick, avec 258 points, est leader devant Logano, Bowman et Hamlin.

Les deux prochaines courses auront lieu à Charlotte, en Caroline du Nord, en fin de semaine ce dimanche et mercredi prochain.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE DARLINGTON CE 20 MAI 2020

1. Denny Hamlin – Joe Gibbs Racing (Toyota) les 208 tours, en 2h 42’23.

2. Kyle Busch – Joe Gibbs Racing (Toyota)

3. Kevin Harvick – Stewart-Haas Racing (Ford)

4. Brad Keselowski – Team Penske (Ford)

5. Erik Jones – Joe Gibbs Racing (Toyota)

6. Joey Logano – Team Pensk (Ford)

7. Aric Almirola – Stewart-Haas Racing (Ford)

8. Jimmie Johnson – Hendrick Motorsports (Chevrolet)

9.Matt DiBenedetto – Wood Brothers Racing (Ford)

10. Martin Truex Jr – Joe Gibbs Racing (Toyota)

11. Christopher Bell – Leavine Family Racing (Toyota)

12. William Byron – Hendrick Motorsports (Chevrolet)

13.Tyler Reddick – Richard Childress Racing (Chevrolet)

14. Ryan Newman – Roush Fenway Racing (Ford)

15. Kurt Busch – Chip Ganassi Racing (Chevrolet)

16. Darrell Wallace Jr. – Richard Petty Motorsports (Chevrolet)

17. Michael McDowell – Front Row Motorsports (Ford)

18. Alex Bowman – Hendrick Motorsports (Chevrolet)

19. Ty Dillon- Germain Racing (Chevrolet)

20. Austin Dillon – Richard Childress Racing (Chevrolet)