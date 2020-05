 DES INTERROGATIONS SUR LA TENUE DU GP DES USA DE F1 QUI DEVRAIT ÊTRE ANNULÈ…

Il n’est pas sûr que le GP des USA sur la piste du COTA (Circuit des Amériques) à Austin au Texas puisse se dérouler normalement et accueillir comme prévu le 25 octobre, les monoplaces de F1 cette saison.

Et ce à cause des mesures prises par le gouverneur du Texas pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus COVID -19.

Et actuellement il n’en est pas du tout question parce que la situation sanitaire au Texas est difficile et que les autorités locales ont pris des mesures draconiennes et restrictives.

Le directeur de la santé publique de la ville d’Austin qui compte 964254 habitants, Mark Escott est loin d’être affirmatif sur la tenue et l’organisation de ce GP des USA :

« Les grands événements sont la première chose que nous avons stoppée et seront les dernières que nous relancerons, en raison du trop grand risque d’exposer les gens les uns aux autres, et particulièrement les personnes d’une même famille. Nous travaillons actuellement sur un plan pour nous permettre de prévoir ce qui serait faisable, mais d’ici le mois de décembre, il nous sera difficile de savoir si nous pourrons suffisamment diminuer les risques pour organiser à nouveau de grands événements, en particulier ceux qui accueillent plus de 2 500 spectateurs. »

Une chose est d’ores et déjà certaine si l’organisation du GP d’Austin à huis clos reste toujours possible d’un point de vue sanitaire, elle l’est naturellement beaucoup moins d’un point de vue strictement financier.

En effet, le GP est effectivement financé en grande partie par l’État du Texas, qui comme bien des GP, se base sur les retombées économiques pour la ville d’Austin.

Du coup, sans les recettes des billets des spectateurs, il existe très peu de chances que l’État du Texas accepte de financer cette épreuve !

Qui a dorénavant toutes les chances d’être annulé…

Peter GRISWOLD

Photos : PIRELLI et TEAM