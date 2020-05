UN SUPERBE LIVRE. ALAIN BERTRAND « POURSUIS TON RÊVE ».

L’aventure JAMVAL continue sa route !

Sur les traces du succès de son premier ouvrage «Stanley Rose Les Roues de la Vie» la Collection M©VING va s’enrichir d’un nouvel opus qui étonnera votre regard et captivera votre esprit.

Fortement influencé par la manière de vivre et la culture américaine, ses automobiles et sa musique, Alain Bertrand a exploré bien des chemins de vie variés et colorés avant de nous livrer sur toile des émotions accumulées au fil de son parcours.

Après une biographie pittoresque et édifiante du personnage, vous plongerez dans l’univers un peu nostalgique, spontané et sophistiqué à la fois des plus éblouissantes des œuvres qu’il nous offre depuis 20 années avec son enthousiasme communicatif.

Et comme dans le livre dédié à Stanley Rose, des personnalités de haut-vol viendront y témoigner de leurs propres sentiments.

Réservez dès maintenant votre ouvrage pour un voyage étourdissant et flamboyant !

RÊVEUR…

Alain Bertrand dessine et peint depuis son plus jeune âge. Parfait autodidacte, son caractère entier et les contrariétés du destin ne l’ont jamais découragé. Son obstination et ses talents, mais aussi sa personnalité positive et attachante lui permirent en effet de devenir un illustrateur reconnu et recherché, avant de décider de se consacrer pleinement à la peinture et aux expositions.

Depuis, Alain Bertrand nous fait voyager dans les années soixante à travers sa vision onirique de la culture américaine. Nous sommes assis à son côté dans sa Chevrolet, garée près d’une pompe à essence durant une nuit orageuse. Nous flânons avec lui dans Times Square à New York, en écoutant un air de blues. En sa compagnie, nous traversons le Colorado et faisons halte dans le Nevada…

Il est difficile de comprendre la passion d’Alain Bertrand sans prendre en compte le mythe américain. Tel qu’il l’a vécu adolescent, accostant les jeunes GI’s d’Evreux dans leurs Jeep, afin d’écouter leurs disques de rock et de fumer leurs cigarettes.

À cette époque les studios Hollywoodiens vantaient une Amérique triomphante et gaie. Ses voitures chromées et ses images ‘glamour’, contrastaient avec la réalité d’une France en quête de reconstruction.

Alain Bertrand ne cesse dans son merveilleux bouquin, de nous faire fantasmer cette Amérique insouciante, pleine de force et de confiance, qui a nourri nos rêves d’enfance…

Un ouvrage à découvrir, à dévorer tant il est passionnant.

Gilles GAIGNAULT

ÉDITIONS JAMVAL

42 bis, Rue Marcel Dassault

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Alain BERTRAND « Poursuis ton rêve / Chase your dream »

Ouvrage bilingue français/anglais

Textes : Philippe Guyé – Préface d’Alain Marouani – Avant-Propos de Michel Guégan

228 pages – Format 26 x 29 x 3 cm à l’italienne – Dos carré relié cousu

150 tableaux représentés en 14 chapitres thématiques sur les États-Unis des années 50-60, ses automobiles, ses villes, ses habitants et tous les ingrédients du Rêve Américain !

14 témoignages inédits de personnalités telles Carole Gaessler, Louis Bertignac, Anthony Beltoise, Safet Rastoder,…

Disponible en deux éditions :

Édition Passion : L’ouvrage livré dans un magnifique étui protecteur fait main

Prix : 84 € TTC

Édition Privilège : Le livre dans sa version privilège signé et numéroté par l’artiste.

Dans un luxueux coffret fait main de 41 x 31 x 5 cm avec fermeture magnétique, incluant un portfolio contenant 12 véritables tirages d‘art de 30×40 cm !

Prix : 495 € TTC

contact@jamval.com