MOTOGP 2021 : MILLER AURAIT DEJA SIGNÉ POUR DUCATI FACTORY !

Alors voilà, le mercato avance toujours fort alors que l’on n’a pas encore couru un seul GP !

Mais les recruteurs (et les agents des pilotes !) savent qu’ils ne peuvent pas attendre septembre ou octobre pour écrire l’avenir.

Donc on y va à l’aveuglette…

Miller deviendrait pilote d’usine chez Ducati (il a déjà roulé sur une factory en 2019, huitième au général et plus de cent points de retard sur Dovizioso…) à la place de Petrucci, qui s’y attendait et l’a d’ailleurs déjà dit.

« Petrux » irait en WSBK où Ducati a en effet besoin d’un grand essoreur de poignée de gaz, pour aller chercher un Rea champion du monde annoncé avant le début de chaque saison depuis un bout de temps, ou deux pilotes Yamaha redoutables…

Mais pourquoi Miller, si l’info est confirmée ?

Parce que Ducati n’a pas le choix.

Petrucci aura gagné un seul GP au Mugello, Miller aussi d’ailleurs une seule fois dans sa carrière en MotoGP, mais Miller a peut-être l’air d’en vouloir à mort !

Il faut dire que cette nomination en factory est le rêve qu’il crie sur les toits depuis des années, et des années de frustration !

Il a été battu de deux points au mondial Moto3 en 2015 (par Alex Marquez !) Honda l’a fait alors monter tout de suite en MotoGP sans passer par la case Moto2, d’abord chez LCR puis chez Marc VDS, puis comme rien ne marchait vraiment il se barre chez Pramac, le satellite de Ducati.

Il y est avec… Petrucci qui, lui, aura le guidon d’usine !

Encore raté !

Ducati n’a plus le choix, Bagnaia n’est pas convaincant et Zarco n’a pas encore couru un seul GP avec Ducati…

Donc Johann a une saison pleine (2021) plus une saison écourtée (2020) pour montrer ce qu’il sait faire…

Alors qui va monter chez Pramac en 2021 à la place de Miller ?

Ducati a pris contact avec quelques pilotes méritants du Moto2 mais rien ne presse, il n’y a pas cette année de chasse à l’homme sortant du Moto2…

Cela dit, je vois bien Zarco chez Pramac en 2021…

C’est tout à fait perso…

Reste donc le problème numéro 1, celui de Dovizioso.

Trois fois vice champion du monde derrière un intouchable Marquez, il reste le joker absolu, Ducati le sait mais les politiques, ceux qui décident sur le pognon veulent abaisser ses émoluments actuels (6 millions par an) or Dovi ne leur pardonne pas d’avoir cherché (et raté !) Marquez, puis Vinales, puis Quartararo !

Donc il ne lâche pas sur le pognon.

Donc la guerre à la c.. continue, l’assemblage est évident, mais Ducati a perdu un paquet d’oseille durant deux mois d’inactivité…

Bon, question Sponsor, Marlboro (rebaptisé Mission Winnow) n’est pas à la peine, pendant les confinements les tabacs étaient ouverts avec des queues gigantesques sur les trottoirs. …

On verra mais ça devient et passionnant et exaspérant cette guerre du silence…

Jean Louis BERNARDELLI