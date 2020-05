Tels sont les propos d’Ernst Prost, le Gérant de LIQUI MOLY,

au sujet du comportement moutonnier et des révolutionnaires de pacotilles.

Dans l’annonce du jour à ses collègues, qu’il nous a fait parvenir et que nous avons apprécié – d’où sa publication sur notre Site autonewsinfo – Ernst Prost, le Gérant Allemand du spécialiste des Huiles et Additifs LIQUI MOLY basé à Ulm, les amène à aborder la nouveauté avec sérénité et les encourage à emprunter de nouvelles voies et à ne pas se laisser freiner par les sceptiques.

DES «MOUTONS DE PANURGE» PÉTRIFIÉS ?

Cher.e.s collègues,

Une affirmation n’est pas vraie ou fausse du fait que beaucoup ou peu de personnes fassent ceci ou cela, ou encore totalement différemment… Lorsqu’il est question de démêler le vrai du faux, le comportement moutonnier, l’opinion publique ou encore l’idéologie dominante ne sont pas forcément utiles. Il est arrivé suffisamment de fois «que l’on prêche dans le désert» et que l’on soit entendu et vénéré, mais seulement après s’être fait moquer… Il en va d’ailleurs de même pour les inventeurs… La nouveauté n’est pas chose facile pour l’être humain. Conserver ses bonnes vieilles habitudes et ne rien changer, c’est plus confortable pour l’humain. «On n’a jamais fait ça !», « Ça ne marchait déjà pas avant !», «Personne d’autre ne le fait !»

Voilà les phrases assassines courantes avec lesquelles on muselle la nouveauté et la différence en se référant au passé, à une opinion et à la majorité. Mais si tout le monde fait toujours la même chose, la variété et la diversité pâtissent du manque d’imagination et de la monotonie. La transformation, le renouveau et l’amélioration, qui sont nécessaires, n’ont pas lieu sans effervescence ni courage… Mais mieux vaut la diversité que la simplicité ! Impossible, ça n’existe pas ! Et il est futile de discuter à n’en plus finir.

«Prêcher dans le désert» est une belle image. C’est comme un poisson qui nage à contre-courant. Ne dit-on pas que «seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant» ? Les tentatives font partie de la culture d’une entreprise dynamique. Il vaut mieux oser en prenant le risque d’échouer que de ne plus avoir confiance en quoi que ce soit. De toute façon, le monde change. Il faut bien en faire de même si l’on ne veut pas rester bloqué. Nombre d’entreprises qui ont résisté au progrès ont fini aux oubliettes de l’histoire économique. Nous aussi, NOUS devons nous réinventer sans cesse, ouvrir de nouvelles voies, essayer de nouvelles choses.

De cette façon aussi, on peut tout à fait rester prévisible et être l’entreprise qui a toujours une nouvelle idée… Lisez notre tout dernier numéro de «Photos et Récits» et vous saurez de quoi je parle.

Nous n’avons pas besoin de nous donner en spectacle au quotidien, tels des révolutionnaires de pacotilles (pourquoi pas, au juste ?). Je préférerais avoir un peu moins de tâches administratives et plus de temps à consacrer à la conception. Nous en sommes tous responsables, pas seulement le service recherche et développement. Ce n’est pas non plus un domaine réservé aux politiciens et aux ministères. En fin de compte, il s’agit bien de notre avenir à tous. Et si on se fait du souci pour son avenir, mieux vaut faire abstraction de ces préoccupations et que cela serve d’électrochoc pour voir comment nous allons façonner l’avenir dans cet esprit, au niveau de l’entreprise, au niveau de la société et au niveau macro-économique. Je n’aime pas du tout ce froncement de sourcils inquiet à la pensée d’un avenir si incertain. La peur paralyse.

On fait du sur place.

NOUS poursuivons notre réussite et allons de l’avant !

Bien à vous,

Ernst PROST, Gérant

Photos : Holger KARKHECK

À propos de LIQUI MOLY

Avec environ 4.000 produits, LIQUI MOLY propose une gamme de de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et produits d’entretien automobile, colles et produits d’étanchéité.

Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit ses articles exclusivement en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise vend ses produits dans plus de 150 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 569 millions d’€ en 2019.