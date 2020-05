MOTOGP 2020 : CARMELO EZPELETA, LE PATRON DU MOTO GP…DUR COMME UN ROC !

Jerez ou pas Jerez?

C’est simple, pour l’instant, il est prévu que le MotoGP démarre en Andalousie en juillet, et Jerez organiserait deux Grands Prix de suite sur deux week end.

Or, si la région Andalouse et la ville de Jerez ont effectivement demandé avec le promoteur du Moto GP, la Dorna la tenue de ces deux GP sans spectateurs don à hui clos, le gouvernement Espagnol ne se presse pas de répondre…

On y est plus en ce moment en mode « on terrorise la population » (comme l’ont fait à tort les pays qui l’entourent) qu’en mode « on réfléchit« …

Il est même question d’interdire le tourisme cet été ! Seuls les étrangers possédant une résidence secondaire – maison ou appartement – étant autorisés à se rendre en Espagne mais avec une période d’observation de quarantaine, nous explique notre correspondant en Espagne, Alfredo Soria !

Autrement dit on s’assoit sur 10% du PIB et on flanque plus de deux millions et demi de gens au chômage !

Le tourisme en Espagne c’est 100 millions de visiteurs annuels !

Alors c’est sûr que d’une main, terroriser la population et de l’autre ouvrir Jerez à un GP, fût-il sans spectateurs à huis clos, ça manquerait de logique, comme d’ailleurs tout ce qui a été fait en Europe du sud, depuis le début de l’infection du Coronavirs COVID-19!.

Donc décision début juin, l’Espagne s’est peut-être aperçue que beaucoup de pays sont en train de s’ouvrir au tourisme (l’Italie à partir du 3 juin) et va peut-être enfin aller dans le sens de l’intelligence !

Mais on ne sait jamais avec les politiques.

Carmelo Ezpeleta, le boss de Dorna, a donc parlé longuement à notre confrère Espagnol Marca, en expliquant que si l’Espagne se dégonflait de commencer le Championnat 2020, on le ferait plus tard ou ailleurs…

Et on reviendra en Espagne quand ce sera OK, c’est une sorte de conflit avec le gouvernement d’autant plus étonnant que Dorna est à Madrid, pas loin de la Real Casa de Correos, là où se prennent les décisions…

Ce qui est sûr c’est qu’Ezpeleta sait des choses que nous ne connaissons pas, et donc il anticipe, on sait que « Gouverner c’est prévoir»…

Comme le gouvernement Espagnol est devenu très impopulaire suite à ses décisions, il est clair qu’il va falloir un jour ou l’autre penser en politique et donc à l’ouverture du pays, dont le déconfinement a commencé, ce serait une initiative heureuse !

Alors si on ne commence pas à Jerez ?

On sait que la suite du programme existe, en particulier en Autriche, qui pourrait aussi accueillir le premier GP de F1 toujours à huis clos et avec quarantaine pour les étrangers, mais dont la frontière reste fermée aux Italiens, chose qui va évidemment changer, on sait aussi, à Vienne, faire cesser le régime de la terreur pour passer… à la Realpolitik !

Ezpeleta sait donc que son mondial 2020 de MotoGP va commencer, où restera une question sans réponse tant que les Espagnols ne se bougeront pas.

Cela dit, à partir du 3 juin, l’Italie, elle ouvre ses frontières dans les deux sens.

Et donc Misano, qui a déjà accepté d’organiser un double GP sans spectateurs à huis clos, deviendrait « the place to be ! »

Ducati a en principe prévu de louer le circuit en juin, la maison rouge pourrait partager la piste avec Aprilia, avec KTM, avec Yamaha et Suzuki, ces deux teams japonais sont rappelons-le, basés en Italie.

Et des GP en juillet si l’Espagne ne bouge pas ?

C’est une option, Ezpeleta se bat sur tous les fronts, on va finir par le surnommer Napoléon … Ou Carmelo le grand ?

Bon, on attend mais on sait que ça va démarrer.

Mais quand ?

« That is the question » eût répondu Hamlet…

Mais Maître Shakespeare, nous n’en sommes plus là… Désolés!

Jean Louis BERNARDELLI