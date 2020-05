IL Y A … 10 ANS, CE 18 MAI YVAN LEBON NOUS QUITTAIT !

Notre ami et confrère Yvan Lebon nous a quittés ce lundi, il y a déjà dix ans le 18 mai 2009 et ce des suites d’une longue maladie, à 42 ans

Originaire de Nogent le Rotrou en Eure et Loire, Yvan était un vrai passionné du sport automobile. A la fois journaliste pour le magazine Auto Plus et pilote aussi et surtout

Il avait débuté tout naturellement par le karting terminant notamment second des 24 Heures du Mans. Demi finaliste en auto du Volant ELF, il va s’orienter vers le circuit, non sans avoir participé a cinq reprises au Trophée Andros, disputant à ses débuts également à trois reprises, les fameuses 24 Heures de Chamonix.,

Puis il se dirige vers le Championnat de France de Supertourisme, dont il remporte le classement ‘’ promotion ‘’ en 2001 au volant d’une BMW 320. Un an plus tard, Yvan finit cinquième de la Coupe de France avec une BMW M3 et se classe septième du Trophée Andros

En 2003, avec la Viper du Garage Mirabeau de Gérard Bleynie, il obtient la troisième place du Championnat de France GT, on le voit également aux 24 Heures de Spa.

Les deux saisons suivantes, il poursuit en GT FFSA respectivement avec la Viper du Team G Force puis avec Sport Garage et son ami et confrère Thierry Soave.

Les trois années suivantes, il avait piloté les Corvette du Team DKR en 2007 et 2008, triomphant à deux reprises à Dijon et Nogaro . Puis la Saleen de Larbre Compétition et enfin l’Audi R8 LMS d’Oreca.

Bolide avec lequel, il avait remporté son ultime victoire, associé à Stéphane Ortelli à Ledenon, en GT FFSA, en octobre 2009.

Il s’était aussi intéressé au début de la série Racecar, s’alignant au départ de ces surpuissantes voitures, à Nogaro pour la toute première course de cette nouvelle discipline

Et il avait surtout réalisé » Son Rêve » !

Participer aux très célèbres 24 Heures du Mans au volant d’une Ferrari F430, en 2008

Yvan nous avait laissé l’image d’un ‘’véritable amoureux’’ de l’automobile.

Les années ont passées mais on ne l’oublie pas…

RIP

Gilles GAIGNAULT

