ANNE-CHANTAL PAUWELS : BERNARD DARNICHE SAIT DE QUOI IL PARLE

Copilote de François Delecour, vainqueur du volant GET – Cergy 1989, victorieuse du rallye des Gazelles 2001 avec Emmanuelle Gouy, Anne- Chantal est instructeur de pilotage auto, pilote d’hélicoptère professionnelle chez HÉLIBERTÉ à Vannes, mais aussi journaliste et auteur de livres sur le pilotage auto et hélicoptère.

Elle soutient l’engagement de Bernard Darniche pour une nouvelle fédération

QUELLE IMAGE AS-TU DE BERNARD DARNICHE?

« Celle d’un champion émérite ! Ancien coureur cycliste, avant de passer à l’automobile, Bernard a alimenté mes rêves de gamine fan de bolides. Je garde en tête son palmarès avec ses 2 titres de champion d’Europe des rallyes, 3 fois champion de France et 6 victoires au Tour de Corse. Les groupes B étaient indomptables, très différentes des modèles actuels et l’image des 4 mousquetaires, dont il faisait partie avec Nicolas, Thérier et Andruet n’aura échappé à personne à la fin des années 70. C’étaient nos héros !

Plus récemment, quand ses anciens collègues abordaient leur retraite, Bernard s’est engagé dans un nouveau combat pour la Sécurité Routière, donnant une habile réplique, toujours à bon escient, aux détracteurs politiques de l’automobile au sens large du terme. C’est à dire que Bernard, lui, sait de quoi il parle !

Ce qui nous vaut souvent des conversations animées, lors d’interviews et reportages dans les différents magazines auxquels je collabore, car dans un bel ensemble, nous clamons les mêmes réalités automobiles. Bernard ne donne ni dans la facilité, ni dans la démagogie, alternant vérités bien envoyées et arguments largement étayés à qui veut l’entendre, le tout enrobé d’une politesse de bon aloi. Un pro du langage. Il a raison, il le sait, ses arguments chiffrés tombent comme des couperets !

Est-ce la virée quotidienne en vélo qui le rend si zen face aux discours agressifs anti-voitures ? »

QUE PENSES-TU DE SON APPEL POUR UNE NOUVELLE FÉDÉRATION ?

« La vraie démocratie consisterait à s’appuyer sur un système de vote au suffrage universel. À défaut, puisque le système d’élection est pyramidal, je trouve adéquate l’idée du sondage qui résume en quelques questions les souhaits des premiers concernés car les licenciés, sont les grands oubliés de la fédération en place.

Voilà un premier pas vers un programme cohérent, qui collera avec la réalité du terrain.

L’appel de Bernard Darniche et son équipe à la création d’une nouvelle fédération est légitime, dans le contexte de mécontentement des amateurs de sport automobile aujourd’hui :

Le karting part à vau-l’eau, les formules de promotion, véritables couveuses de futurs talents, sont à démocratiser, le sport automobile est trop onéreux, les femmes n4y trouvent pas leur place, les disciplines sur terre et tous les bénévoles doivent être valorisés.

On devrait pouvoir réconcilier le sport automobile avec les acteurs locaux dans toutes les régions de France et éviter de diaboliser l’automobile, et au contraire faire rêver les plus jeunes, comme on a rêvé nous-mêmes, face aux pilotes et bolides, dans des formules qui les attirent.

La France est le berceau du progrès automobile, avec 3 constructeurs historiques qui ont alimenté la filière industrielle depuis plus d’un siècle.

Vouloir l’étouffer comme on le voit est non seulement anormal, mais aussi antipatriotique. La France est une terre d’imagination et de technologie automobile, elle regorge de petits préparateurs, d’ateliers de Géo Trouvetou géniaux !

A mon sens, la fédération doit pouvoir trouver des alliances avec desassociations aux objectifs complémentaires aux nôtres, avec les constructeurs, etc.

Autant de choses que seule pourra réaliser une nouvelle fédération, animée de personnalités compétentes comme le propose l’équipe de Bernard Darniche ‘ Pour une nouvelle fédération’»

Anne Chantal PAUWELS

Photos : COLLECTION AC PAUWELS