MOTOGP 2020. DOUBLÉ DES FRÈRES MARQUEZ ET PODIUM DE VALENTINO ROSSI … EN VIRTUEL A MISANO…

J’avoue que j’ai beau ne pas être fana de tous ces jeux en ligne, ce n’est pas ma génération, cette quatrième épreuve a été intéressante, avec de l’émotion même…

On a bien cru, longtemps, que Fabio Quartararo, une fois encore pole, allait gagner, il était en tête en bagarre lointaine avec Alex Marquez, mais une fois encore comme lors des précédentes courses, le jeune espoir Français, il a chuté comme un grand tout seul, Alex l’a passé, il met quelques tours à le reprendre et au moment où il le double, accrochage !

Du coup Marc Marquez, et oui, Marc Marquez passe en tête !

Son frère Alex et Fabio, le prennent en chasse, mais à nouveau Fabio Quartararo va encore au tapis, Alex Marquez passe son grand frère au dernier virage, le fameux « Last corner », où Marc précisera ensuite qu’il déteste perdre un GP à ce moment précis, il met en garde son frère pour … quand ce sera du vrai…

Autre très belle séquence, Valentino Rossi, fébrile avant le départ, il se lève plusieurs fois, est dans une forme éblouissante, du vrai Rossi, avec plein d’humour…

Il se fera accrocher en course, puis remontera à la Rossi, inéluctablement, terminant sur le podium avec les frères Marquez…

Sur son circuit à lui !

Une très jolie voix, heureuse (on ne verra pas la jeune fille en vrai, si c’est Francesca, très beau rire) lui passe, pendant son interview des fin, son vrai trophée de Misano, il est manifestement joyeux et farceur.

Bref j’ai presque envie de dire que l’on a retrouvé le grand Rossi et que ce serait génial si c’était comme ça quand la vraie saison va commencer, normalement en juillet à Jerez.

La deuxième course, celle des sifflements (électrique) n’a pas eu grand intérêt, d’abord, à part quelques uns, les pilotes ne sont pas connus, en plus Ferrari, le pilote qui a gagné la coupe du monde 2019, fait pole et victoire, avec un écart colossal…

Comme en vrai hélas…

Bon, vivement que ça commence pour de vrai, on vous met la vidéo au bas de ce reportage, ça blablate pas mal mais c’est parfois intéressant et la course MotoGP est vraiment sympa…

Jean Louis BERNARDELLI