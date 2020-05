LA NASCAR REDÉMARRE CE DIMANCHE 17 MAI AUX USA. À DARLINGTON ET… À HUIS CLOS !

L’un des deux Championnats Automobile le plus populaire des États-Unis, celui des grosses berlines de la NASCAR, redémarre ce dimanche 17 Mai.

Mais avec des conditions draconiennes imposées par les autorités US…

À huis clos, sans public et en ayant dû s’adapter à tous les niveaux exigés.

Pour mémoire, et en raison de l’inattendue épidémie du Coronavirus COVID-19, la Saison 2020 de la NASCAR a été interrompue après l’épreuve disputée le 8 mars dernier à Phoenix, en Arizona.

La série NASCAR devient en effet le premier Championnat professionnel majeur de courses automobiles à travers le monde, à reprendre officiellement ses activités !

Si cette rentrée paraît plutôt hâtive aux yeux de plusieurs experts de la Santé Publique, Steve Phelps le Président et les dirigeants de la NASCAR, eux, y voient une façon de prouver que, malgré la crise, il est possible malgré tout de relancer leur Championnat.

Rappelons que deux mois et neuf jours se sont écoulés depuis le départ de la dernière course de la NASCAR, le 8 mars dernier à Phoenix, en Arizona.

Et on imagine et est aussi assuré que cette ‘grande première expérience’ sera suivie à travers le monde par les dirigeants des autres disciplines majeures de sports motorisés, dont la F1, le Moto GP et aussi aux USA, ceux de l’IndyCar, qui souhaitent emboîter le pas à la NASCAR, au cours des prochains mois dans ce même contexte de tribunes désertes, à huis clos.

Outre l’interdiction de spectateurs, pour ces manches à huis clos, la NASCAR a imposé des mesures extrêmement sévères pour éviter tout risque de propagation de ce Coronavirus COVID-19.

Ainsi la température de tous les participants admis sur le Site, dont les pilotes, tous les membres de leurs équipes et aussi bien sur tous les officiels, sera vérifiée à l’entrée et à la sortie. Mais en outre, d’autres tests aléatoires pourront également être menés pendant la journée.

Quand tous retireront leur casque, s’ils en portent un, ils devront immédiatement se couvrir le visage d’un masque de protection. Pour tout autre intervenant, le port du masque sera obligatoire en permanence.

Cette mesure s’applique aussi aux quelques rares Journalistes et Photographes, triés sur le volet, qui assisteront à la course.

Et il sera demandé à tous de respecter la règle de distanciation des deux mètres.

RETOUR EN PISTE…

Ce dimanche 17 Mai à 21 h 30 – heure française – et après plus de deux moins d’interruption, les concurrents de la Nascar Cup Series, le principal Championnat de la National Association for Stock Car Auto Racing, recommence sur l’Ovale de Darlington en Caroline du Sud.

Cette compétition va marquer la reprise d’une discipline extrêmement dense qui compte annuellement 36 courses par Saison et concentrées pour cette reprise sur la côte Est des États-Unis.

Au prix on le constate d’une organisation spécifique, d’un huis clos et d’un règlement sportif totalement revu.

C’est la chaîne du réseau Fox, qui diffusera la course en direct, mais elle ne dépêchera sur place qu’un seul et unique reporter dans la ligne des stands. L’équipe des commentateurs, elle, suivra et racontera le déroulement de l’épreuve depuis un studio à Charlotte, en Caroline du Nord.

Les interviews des pilotes, après la course, seront réalisées en vidéoconférence.

Il n’y aura pas d’essais libres, ni de séance de qualifications. Le drapeau vert libérant le peloton sera déployé vers 15 h 30 et les pilotes n’auront que quelques tours de formation pour reprendre la main après les 69 jours d’absence en piste.

Du coup, un tirage au sort, effectué auprès des 12 premiers pilotes au Classement Général provisoire après le début de la Saison, a favorisé Brad Keselowski qui s’élancera de la position de tête. Il sera accompagné par Alex Bowman sur la première ligne au départ.

Une neutralisation obligatoire sera imposée au trentième tour pour permettre aux écuries de procéder à certains réglages.

Après les premières courses 2020 de la NASCAR, et qui recommencent donc ce week-end à Darlington, les responsables de cette catégorie ont annoncé les prochaines étapes de la saison 2020, entre fin mai et les premières semaines de juin, le tout sur la côte Est des États-Unis.

Mais répétons-le, cette catégorie NASCAR n’aura pas, pour ces événements, une présence publique, se disputant, on l’a dit et le répète toutes à huis clos.

Au grand dam des équipes, des pilotes et de leurs sponsors ! Qui craignent tous une curieuse ambiance !

Après Darlington, on aura droit à une double apparition à Charlotte, puis la série passera par Bristol le 31 mai et par Atlanta, le 7 juin.

Puis étape suivante à Martinsville, trois jours plus tard déjà, le mercredi 10 juin, alors que, dans une incroyable ‘super semaine’, le 14 juin ce sera au tour de la manche de Miami, au sud de la Floride.

OUI , vous ne rêvez pas… TROIS COURSES en 3 JOURS !

Puis le 21 juin, l’épreuve suivante se déroulera à Talladega, sur la Super Speedway de l’Alabama.

Voilà, la NASCAR redémarre… Mais elle va être sous une super surveillance, naturellement et sacrément suivi de par le monde par tous les promoteurs

En attendant … Moteur !

Peter GRISWOLD