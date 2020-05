MOTOGP 2020 : UN GP DE FRANCE EN OCTOBRE AVEC SPECTATEURS ET BEAU TEMPS ANNONCÉ?

Et encore une bonne nouvelle !

Un communiqué du GP de France, repris sur le site de MotoGP donc plutôt crédible, annonce … un GP de France 2020 en octobre!

J’ai évidemment tout de suite appelé Claude Michy, le promoteur de ce GP deFrance, pour bavarder un peu sur le futur. Le communiqué officiel est publié plus bas.

Point numéro un le GP de France sera organisé avec du public

Et ce, si la situation sanitaire provoquée par l’épidémie du Coronavirus-COVID-19, est bonne, comme ce sera hautement probable à l’automne prochain.

Bref, la date et l’événement lui-même seront définis en fonction du casier de Dorna – qui a beaucoup de monde à mettre dans le panier – et de l’épidémie bien sûr, on ose espérer qu’en octobre, ce Coronavirus sera juste un mauvais souvenir…

Rappel, pour l’instant on le rappelle, la Dorna prévoit une ouverture en Espagne à Jerez en juillet, double GP d’ailleurs sur deux semaines, il y aurait en fait sept GP prévus dans ce pays, les deux de Jerez, deux en Aragon, deux à Valence et un à Barcelone!

Peut-être un GP à Brno (frontières ouvertes mais ce sera sans spectateurs et les organisateurs n’ont même pas de quoi louer le circuit…), deux GP en Autriche, deux GP en Italie à Misano et voilà le GP de France qui essaie de se caser dans cet hypothétique programme !

Donc date en fonction de la décision de la Dorna et de l’état de santé du pays…

J’ai évidemment, comme beaucoup de gens, eu ce reflexe : « Mais en octobre au Bugatti on va se les geler ! »…

Claude Michy m’a affirmé, chiffres à l’appui, que c’était faux.

Depuis sept ans, la température à cette époque a varié de 10 degrés le matin à 24 l’après midi!

Et surtout en Sarthe, c’est une période de l’année où la pluviosité est plutôt calme.

Bon, les prévisions, c’est un peu comme les sondages politiques, ce ne sont que des chiffres…

On se souviendra bien sûr de cette photo de « National Archives and Records » montrant le président Truman mort de rire après son élection et montrant fièrement la une du ‘Chicago Tribune’ qui annonce au vu des sondages, la victoire de son concurrent républicain … Dewey en 1948!

Sur le Bugatti, c’est la la nature et sa météo qui règnent en maîtresses, les statistiques ne sont pas de l’or, loin de là.

Mais normalement il devrait faire beau…

Et puis, il faut bien y croire, sinon c’est quoi la vie?

Et, précisons-le, ce Grand Prix de France pourrait être ‘le premier’ à recevoir du public, ce serait évidemment une grande fierté nationale.

Mais tout ça est écrit avec des « SI».

Les oiseaux de mauvais augures – il y en a – supplient le destin de faire régner la terreur, on ne marrera bien… s’ils ont tort naturellement !

Mais il y a de bons signes en vue et moi j’adore les bons signes et surtout les bonnes nouvelles !

Autre bon signe, en temps normal le Grand Prix de France 2020, c’était… ce week end des 17 et 18 mai!

L’annonce est donc au delà de l’intéressant!

Jean Louis BERNARDELLI

Photos: Organisation, MotoGP, National Archives and Records

Annexe : Le communiqué de Claude Michy…

« Dorna et la FIM travaillent actuellement sur l’élaboration d’un nouveau calendrier 2020 dans lequel le SHARK Helmets Grand Prix de France pourrait s’inclure, ce que nous espérons grandement. En tant qu’organisateur de la manche française du Championnat du Monde MotoGP, nous continuons de travailler afin de pouvoir organiser le SHARK Helmets Grand Prix de France 2020 au Mans dans la première quinzaine d’octobre. Cette option reste à confirmer dans les semaines à venir et nous espérons une évolution positive de la situation sanitaire malgré l’incertitude qui plane actuellement pour les événements à forte affluence, eu égard au respect des règles imposées par le gouvernement.Nous sommes tout à fait conscients de l’imprévisibilité de l’avenir mais nous restons réalistes et positifs. Il est raisonnable d’avoir de l’espoir mais également de ne pas avoir de certitude. Soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches. »