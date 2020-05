LE GP. DE BELGIQUE DE FORMULE 1, AURA BIEN LIEU FIN AOÛT… MAIS A HUIS CLOS !

C’est officiel depuis ce vendredi matin… Le Grand Prix de Belgique de F1 2020, aura bien lieu fin août comme prévu mais… à huis clos !

Afin de pouvoir négocier le volet financier avec LIBERTY MEDIA, détenteur des droits commerciaux, la Société SPA GP. qui gère l’organisation du GP. de Belgique, il fallait un accord des instances supérieures et ce pour obtenir le feu vert, ce qui vient donc d’être acté et fait ce vendredi matin 15 mai 2020.

En clair, cela signifie que sauf recrudescence importante de la pandémie du Coronavirus COVID-19, le GP de Belgique aura bien lieu le dimanche 30 août comme prévu initialement mais cette année ; hélas à huis clos donc… sans spectateurs !

Malgré les directives d’interdiction des événements de masse toujours en vigueur en Belgique et comme dans la grande majorité des pays, le Gouvernement Wallon sous la Présidence d’Elio DI RUPO et du Ministre de l’Économie Willy BORSU, les voyants sont au vert, pour ce qui concerne les autorisations ministérielles mais ce «à condition que toutes les mesures de distanciation entre les personnes autorisées à travailler sur le Site de Spa-Francorchamps dans le cadre du GP. et les mesures d’hygiène et sanitaires soient scrupuleusement respectées.

Il ne reste donc plus qu’à négocier entre SPA GP., l’organisateur et LIBERTY MEDIA le propriétaire de la F1, chargé de la promotion pour couvrir l’énorme manque à gagner (Billetterie – Loges VIP) en raison du huis clos imposé et comme cela sera le cas en Europe lors des autres GP prévus au nouveau calendrier 2020…

Lequel devrait débuter début juillet à Zeltweg, en Autriche.

Un nouveau projet de calendrier devrait d’ailleurs paraître prochainement.

Mais il faudra résoudre aussi naturellement et l’épineux problème de la quarantaine et aussi celui de la fermeture des frontières dans l’Espace Schengen !

Loin d’être gagné cette partie-là …

Manfred GIET