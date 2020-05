BELGIQUE :LES CIRCUITS DE ZOLDER ET DE SPA-FRANCORCHAMPS RÉ OUVRENT LEURS PORTES.

Alors qu’en Belgique des premières mesures de déconfinement sont entrées en action cette semaine, les deux principaux circuits permanents Belges SPA-FRANCORCHAMPS et ZOLDER, peuvent dorénavant profiter du ‘mou’ octroyé par les autorités gouvernementales pour ré ouvrirent leurs portes et ainsi relancer leurs activités mais ce en ‘mode mineur’!

Ces reprises s’accompagnent cependant d’une série de restrictions draconiennes, comme vingt personnes maximum autorisées et sous contrôle d’un coach sportif, le port du masque ou de visière, la présence de gel hydro-alcoolique, la distanciation, la présence d’une équipe médicale et d’un nombre très restreint de commissaires de piste, et ce seulment aux ‘endroits clés’ des deux circuits.

Le tout naturellement répéons-le, … à huis-clos pour le public? afin de réduire tout risque de contagion au maximum.

Si le circuit Limbourgeois de Zolder est déjà sorti de sa léthargie après sept mois de fermeture – pour cause de période hivernale – depuis le 11 mai, le circuit Ardennais de Span lui emboitera le pas dès le 18 mai, et les deux tracés fonctionneront on la dit, en mode mineur, bien évidemment!

Des deux côtés, l’on se veux rassurant, en mettant l’accent sur la sécurité et la santé de tout un chacun, car tant dans le Limbourg Belge que dans les Ardennes, il a fallut chambouler toutes les dates programmées dont une partie sont du coup, de ce fait, devenues obsolètes.

La dernière décision du Conseil National de Sécurité Belge peut être considéré comme un premier pas dans la bonne direction, même si toutes compétitions sportives au mieux restent interdites jusqu’au 30 juin voire plus probablement 31 juillet pour toutes les manifestation à grand public.

Le fait d’avoir lâché un peu les brides est un premier signe encourageant vers une reprises progressive des activités sports-moteurs et pour autant que tout le monde respecte les directives, cela devrait permettre aux Teams et aux pilotes de se refamiliariser progressivement avec la piste après une longue absence.

Gentlemen, start your Engine !

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency