MOTO 2020 : RÉOUVERTURE DE CAROLE ET D’AUTRES CIRCUITS FRANÇAIS, COURSES ORGANISÉES A PARTIR D’AOÛT

Et oui, probablement au grand désespoir des oiseaux de mauvais augure (mais que vont dire la TV et les radios s’il n’y a plus de mauvaises nouvelles ?) les choses avancent dans le bon sens sur les circuits français.

Si les grands circuits, Le Bugatti, le Ricard, Dijon, Magny Cours restent fermés, une multitude de terrains d’entraînement (bitume et TT) sont enfin ouverts.

Carole par exemple, est ouvert depuis le 12 mai, Alès va ouvrir le 18 mai, bref, les pilotes de compète (ou pas d’ailleurs) vont pouvoir sentir à nouveau les douces vibrations du bouilleur si longtemps resté au garage…

Bien sûr, ces circuits fonctionnent dans les bonnes règles de sécurité (et non dans l’abstinence qui a ruiné le pays pendant deux mois) on évite les groupements de plus de dix personnes, le paddock est redessiné dans ce sens, on n’oublie pas non plus la règle des 100 km…

Les réservations à Carole se font en ligne sur https://www.circuit-carole.com/.

Par ailleurs, la FFM nous indique que les courses reprendront en août les listes des événements prévus sont ci-dessous en annexe.

Pour l’instant les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits mais août c’est dans un paquet de temps !

Voilà, manquent encore les championnats du monde, on sait qu’en Europe ils se dérouleront probablement sans spectateurs, on espère voir les premiers en juillet.

Jean Louis BERNARDELLI

Photos FFM

Annexe :

LE CALENDRIER DES COURSES DE TOUT TERRAIN 2020

Championnat de France 24MX Tour (Elite MX1, Elite MX2, Junior et Espoir)

15 et 16 août – Castelnau de Lévis (81) – AGS Puech Rampant

Championnat de France Minivert

15 août – Gorges (50) – Team Normandie Challenge One

Championnat de France Mx Féminin

11 octobre – Fublaines (77) – LMR IDF

Championnat de France National 250cc

04 octobre – Gaillac Toulza (31) – Toulouse Moto Sport

11 octobre – Quinssaines (03) – MC de Montluçon

18 octobre – Argenton S/Creuse (36) – MC Argentonnais

Championnat de France National 450cc

04 octobre – Gaillac Toulza (31) – Toulouse Moto Sport

11 octobre – Ecublé (28) – MC de Dreux

Championnat de France Vétérans

30 août – La Vayssière (12) – MC Ruthénois

20 septembre – Ambérieu (01) – ASM du Bugey

18 octobre – Gravenchon (76) – MC Gravenchonnais

Championnat de France Motocross des Régions

22 et 23 août – Cussac (87) – Cussac MC (épreuve à confirmer)

Championnat de France Sidecar cross Inter

5 et 6 septembre – Pontigné (49) – MC Baugeois

12 et 13 septembre – Saint Jean d’Angély (17) – MC Angérien

Championnat de France Quad Elite

12 et 13 septembre – Saint Jean d’Angély (17) – MC Angérien

Championnats de France Endurance TT Quad / Endurance TT Quad Duo

26 septembre – Grézac (17) – Grézac MC

04 octobre – Royère de Vassivière (23) – Vassivière CTT

10 octobre – Loupiac /Puy l’Evêque (46) (épreuve à confirmer)

Championnat de France Quad Espoirs

12 septembre – Peschadoires (63) – Peschadoires MS

26 septembre – Grézac (17) – Grézac MC

04 octobre – Royère de Vassivière (23) – Vassivière CTT

10 octobre – Loupiac /Puy l’Evêque (46) (épreuve à confirmer)

Championnat de France Quad Cross des Régions

13 septembre – Peschadoires (63) – Peschadoires MS (épreuve à confirmer)

Championnat de France Supermotard

8 et 9 août – Juvaincourt (88) – MC Lunéville

22 et 23 août – Anneville Ambourville (76) – Normandie Mx Club

5 et 6 septembre – Villars S/Ecot (25) – MC Villars S/Ecot

Championnat de France Montée Impossible

20 septembre – Muhlbach S/Munster (68) – MC MI Muhlbach

04 octobre – Lamure S/Azergues (69) – MC Croix Borsat

LE CALENDRIER DES COURSES DE VITESSE A VENIR

Championnat de France FE-Superbike

1 et 2 août – Magny-Cours (58) – Moto Club Nevers et de la Nièvre

22 et 23 août – Circuit Carole (93) – MC Motors Events

12 et 13 septembre – Lédenon (30) – MC Lédenon

17 et 18 octobre – Pau Arnos (64) – Moto Club Pau Arnos

24 et 25 octobre – Nogaro (32) – ASM Armagnac Bigorre

Coupes de France Promosport

1 et 2 août – Nogaro (32) – ASM Armagnac Bigorre

15 et 16 août – Circuit Carole (93) – MC Motors Events

5 et 6 septembre – Croix en Ternois (62) – ASM Croix en Ternois

26 et 27 septembre – Anneau du Rhin (68) – MC Passion Vitesse

10 et 11 octobre – Pau Arnos (64) – Moto Club Pau Arnos

24 et 25 octobre – Lédenon (30) – MC Lédenon

Championnat de France de la Montagne

15 et 16 août – Marlhes (42) – MC Picarloux

12 et 13 septembre – Frangy (74) – MC Frangy

Championnat de France de Dragster

19 et 20 septembre – Clastres (02) – Run Cap Sud

Championnat de France 25 Power Vitesse et Endurance

8 et 9 août – Varennes (03) – MC St Pourcinois

29 et 30 août – Le Coteau (42) – A.M. Région Panissièroise

19 et 20 septembre – Moirans (38) – MC Arbusigny

3 et 4 octobre – Alès (vitesse) (30) – MC Lyon

10 et 11 octobre – Le Coteau (endurance) (42) – A.M. Région Panissièroise

24 et 25 octobre – Château-Gaillard (01) – R.M.S.C Villeurbannais

Championnat de France d’Endurance

1er et 2 août – Le Vigeant (86)– Endurance Events

21 au 23 août – Dijon (21) – Endurance Events

18 au 20 septembre – Le Vigeant (86)– Endurance Events (épreuve à confirmer)

8 au 11 octobre – Magny-Cours (58)– Endurance Events

5 au 8 novembre – Navarra – Endurance Events (Espagne)

Championnat de France Women’s Cup

29 et 30 août – Le Mans (72) – ASM 24 Heures ACO (épreuve à confirmer)

26 et 27 septembre – Anneau du Rhin (68) – MC Passion Vitesse

10 et 11 octobre – Le Vigeant (86) – Circuit du Vigeant