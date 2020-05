VETTEL VA QUITTER FERRARI FIN 2020 POUR RENAULT OU McLAREN MERCEDES

L’info circule en coulisses en cette période de confinement pour cause de cette terrible pandémie de Coronavirus Covid-19 qui depuis maintenant deux bons mois, paralyse le monde entier.

Et bien évidemment le milieu sportif toutes disciplines confondues, dont bien sûr celui des sports mécaniques et naturellement la Formule 1, complètement à l’arrêt !

Mais ce confinement général aux quatre coins de notre planète, n’empêche nullement les rumeurs de circuler…

Dernière en date et non des moindres, celle annonçant et avec une certaine certitude, le départ dû pilote Allemand de la Scuderia Ferrari, l’ancien quadruple Champion du monde, Sebastian Vettel !

Ne parvenant pas à se mettre d’accord avec les dirigeants de l’équipe de Maranello sur le montant et de son salaire et de la durée de son contrat, Vettel aurait compris que désormais on mise plus sur son Equipier le jeune Monégasque Charles Leclerc…

Du coup, Vettel s’est positionné sur le marché des transferts en secret et aurait pris contact avec les équipes Renault et McLaren-Mercedes!

Cote Ferrari, il se dit et murmure que des réunions téléphoniques se dérouleraient déjà d’une part, avec l’Australien Daniel Ricciardo, actuel pilote Renault mais dont le contrat de deux ans se termine fin 2020 et actuellement confiné aux antipodes dans la ferme familiale dans la lointaine Australie.

Et, d’autre part avec le pilote Espagnol Carlos Sainz Junior, qui roule depuis deux ans pour le Team McLaren-Mercedes après deux ans chez Renault !

On ne devrait pas tarder a avoir des certitudes après ces premières rumeurs de transferts.

Gianpietro CERVONIA

Photos : TEAMS et PIRELLI