MOTOGP 2020 : QUATRIÈME FAUX GP. À MISANO CE DIMANCHE (ET MÊME UN DOUBLE FAUX GP. !)

Ce sera donc dimanche 17 mai.

Comme la Saison ne commencera de toute façon pas avant le mois de juillet, et encore, ça dépendra du gouvernement espagnol à qui Dorna a proposé un plan de sécurité avec zéro public, pas de journalistes en dehors du personnel TV et un paddock de 1.000 personnes ultra suivi.

Il est d’ailleurs aujourd’hui prévu, en Europe du moins, sept GP en Espagne, deux à Jerez, deux en Aragon, deux à Valence et un à Barcelone, plus les deux prévus en Autriche, peut-être Brno et peut être double GP à Misano .

Ce qui nous en fait 12.

Certes l’Espagne a la part belle, alors qu’il était question d’en limiter les quatre GP. déjà existants mais en période de manque de place, si un coin s’ouvre on le bourre jusqu’à la gueule, logique et si l’Espagne accepte, c’est toujours sept GP. assurés !

Bon, en attendant donc il nous reste les faux GP, dits virtuels, qui n’ont d’intérêt que parce que les vrais pilotes de GP. sont aux manettes des PlayStation, si l’on y mettait les champions du monde de ce jeu, ça serait aussi intéressant qu’une discussion de buveurs de bière…

Les pilotes du MotoGP seront onze, ils feront neuf tours et hélas, comme la dernière fois on va nous résumer les ‘qualifs’ en quelques secondes alors que en vrai comme en faux c’est un moment très spectaculaire…

Les pilotes : on notera le retour de Rossi en team Yamaha Factory, le maintien de Quartararo, vedette du moment (qui fait souvent des pole mais va dix fois au tas durant les GP, qui aura donc à cœur de se calmer…) et des deux frères Marquez, l’un pour l’Audimat et l’autre parce qu’il a gagné un GP virtuel (le premier).

Le casting MotoGP :

Repsol Honda Team – Marc Márquez et Álex Márquez

Monster Energy Yamaha MotoGP – Maverick Viñales et Valentino Rossi

Ducati Team – Michele Pirro

Team Suzuki Ecstar – Joan Mir

Aprilia Racing Team Gresini – Lorenzo Savadori

Petronas Yamaha SRT – Fabio Quartararo

Pramac Racing – Franceso Bagnaia

LCR Honda Idemitsu – Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing – Tito Rabat

ET UN AUTRE (DOUBLE) FAUX GP …

Bon je vais faire hurler les politiquement corrects dans les chaumières mais j’assume, en rappelant que j’ai déjà écrit dix fois pourquoi l’électrique est dans toutes ses phases une pollution absolument immonde.

Il y aura donc un GP. virtuel électrique. Comme ce n’est pas déjà vraiment de vrais GP. durant les vrais GP, là c’est encore plus faux que faux (merci à Coluche pour l’idée de la lessive qui bout plus blanc que blanc…).

Ils feront cinq tours (ça c’est habituel, même en circuit leurs batteries ne tiennent pas plus) et les pilotes sont ceux qui courront en Moto e cette année, c’est-à-dire de gigantesques inconnus pour ceux qui gagnent.

Merci quand même à Mike di Meglio de se prêter à cette mascarade de GP ici en faux et aussi sur les circuits, il a terminé cinquième l’an dernier.

Le casting électrique :

Trentino Gresini MotoE – Matteo Ferrari

LCR E-Team – Xavier Simeon

Avintia Esponsorama Racing – Éric Granado

EG 0,0 Marc VDS – Mike Di Meglio

Join Contract Pons 40 – Jordi Torres

Intact GP – Dominque Aegerter

Tech 3 E-Racing – Lukas Tulovic

Ongetta SIC58 Squadracorse – Mattia Casadei

Openbank Aspar Team – Alex Medina

Voici la carte des horaires mondiaux de diffusion de ce faux GP, nos lecteurs d’Oulan Bator, du Nunavut et des Îles Feroe m’ont écrit pour savoir à quelle heure ça passe chez eux.

Chez nous, c’est le Central European Summer Time, soit UTC + 2 soit encore pour faire plus simple 15 heures…

Jean Louis BERNARDELLI