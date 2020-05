LA MARQUE ‘MG’ IS BACK.

MG is back!

Oui, vous avez bien lu, MG est de retour sur le sol français.

Quel bonheur !

Alors, quel modèle pour succéder aux mythiques MG A, MG B et MG C, ces typiques roadsters anglais aujourd’hui devenus cultes pour de nombreux amoureux et collectionneurs d’automobiles «Plaisir».

Un bref retour historique : née en 1924, MG s’est spécialisée dans le domaine de la voiture «Passion», sportive et abordable… Puis en 2007, patatras, l’aventure se termine, la marque est rachetée par SAIC Motor, un constructeur chinois aux dents longues… et depuis, on aperçoit, de temps en temps, sur la toile des modèles réservés au marché domestique, à la sauce berline et SUV, bien loin de l’esprit initial de la marque.

Alors quel modèle nous est réservé pour reprendre le flambeau en Europe, et particulièrement en France ? Un coupé, un cabriolet, un roadster, une berline sportive ? Que nenni. Ce sera un SUV compact, et électrique de surcroît !

On ne sait encore que peu de choses sur cette MG nouvelle génération. Elle est alimentée par une batterie de 44,5 kWh et son autonomie, selon les normes WLTP, est estimée à 263 km. Chiffres qui semblent être en cohérence avec le marché et proches, bien qu’inférieurs, de ceux d’une Peugeot 2008-e avec sa batterie de 50 kWh et ses 310 km d’autonomie. Comme ses concurrentes, cette MG ZS EV, tel est son nom, obtient 5 étoiles au test Euro NCAP, car elle bénéficie de toute une kyrielle d’équipements d’assistance à la conduite, qui sont désormais nécessaires pour obtenir les cinq étoiles tant convoitées.

Côté tarif, la MG ZS EV est disponible en deux finitions, Confort au prix de 29.990 € et Luxe à 31.990 €.

Attention, ne courez pas chez votre concessionnaire MG, il n’y en a pas ! En effet, MG Motor Europe a décidé de ne la commercialiser que sur le Net, seul un showroom situé à Paris 11ème permettra de voir et toucher ce nouveau SUV des villes. Et pour l’essayer, il faut prendre rendez-vous afin qu’un commercial de la marque vienne chez vous pour vous permettre de conduire cette nouvelle MG.

Pour le moment, l’offre d’essai n’est possible qu’en région parisienne.

Un nouveau mode de commercialisation, déjà initié par Tesla…

Rendez-vous sur : www.mgmotor.fr

Nous en saurons plus au cours d’un probable prochain essai.

Gilles VIRMOUX