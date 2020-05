PEUGEOT 2008… ON CHANGE TOUT ET CELA SE VOIT !

Avec son 2008 new look, Peugeot n’a pas laissé longtemps le champ libre au nouveau Captur de Renault.

Et la firme Sochalienne compte bien lui ravir son leadership en misant sur un design plus offensif et un intérieur plus high tech. Et son air de famille très prononcé par le style extérieur avec le best seller 3008, mais en plus petit.

Trois options se présentent pour décrire le nouveau Peugeot 2008. Au choix.

Une 208 qui prend de la hauteur avec la même planche de bord et la même plate forme.

Un 3008 en plus petit avec un air de famille très prononcé par le style extérieur.

Un ancien 2008 rallongé de 14 cm à 4,30 m, élargi de 3 cm, rabaissé au toit de 2 cm pour un meilleur aérodynamisme, mais relevé de 2,5 cm en garde au sol à 17 cm pour jouer les baroudeurs. Tout cela donne la version 2020 de l’éternel rival du Renault Captur que Peugeot aimerait bien déloger de sa première place des petits SUV.

Philippe GENET

P hotos : PEUGEOT