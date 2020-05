DÉCISION POUR LE ‘RALLYCROSS INTERNATIONAL DE LOHÉAC’, FIN MAI.

Notre correspondant en Bretagne, Emmanuel LEROUX, nous annonce que Patrick GERMAIN, le dynamique organisateur du Rallycross de LOHÉAC, en Bretagne informe ce lundi 11 mai 2020 :

La 45ème édition du Rallycross de Lohéac-Bretagne est programmée du 4 au 6 septembre 2020. L’événement, de dimension internationale, rassemble tous les ans près de 70.000 spectateurs.

L’épidémie de COVID 19 qui sévit actuellement au niveau mondial ne nous permet pas d’avoir la certitude d’être en mesure d’organiser cet événement à cette échéance puisqu’il n’est pas possible, à cette date, de savoir si la tenue de grands rassemblements sera autorisée, et si les mesures sanitaires garantissant la santé et la sécurité des personnes pourront être correctement mises en œuvre.

Et il poursuit :

Vivre avec l’épidémie de Corona implique de vivre prudemment et de prendre des précautions. Aussi longtemps qu’il n’y aura pas de vaccin ni de traitement médical, les gestes barrières et les mesures de distanciation physique devront très probablement, être appliqués.

Avant de préciser et d’indiquer encore :

La santé de nos 800 bénévoles, de notre public, de nos prestataires, de nos partenaires, de nos officiels et des équipes de course est notre priorité absolue.

Par conséquent, pour permettre à ces participants d’être informés dans un délai acceptable avant l’événement, les organisateurs prendront une décision finale sur le maintien ou le report du Rallycross Lohéac-Bretagne d’ici la fin mai au plus tard.

Patrick GERMAIN, Président de l’Association organisatrice.

Photos : Emmanuel LEROUX et Florian GAUDUCHEAU

Patrick GERMAIN et Michel HOMMELL



TOUJOURS UNE FOULE IMMENSE ET INCROYABLE