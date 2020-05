BERNARD DARNICHE ‘PORTE-DRAPEAU’ D’UNE NOUVELLE FÉDÉRATION !

C’est l’une des plus grandes figures du Sport Automobile qui saisit aujourd’hui l’étendard de notre mouvement ‘POUR UNE NOUVELLE FFSA’

Monté au sommet du professionnalisme en Rallyes en partant de rien, le sextuple vainqueur du Tour de Corse a raccroché son casque en pleine gloire pour devenir l’une des voix les plus écoutées des milieux officiels et des médias en matière de citoyenneté routière.

Pourquoi fait-il de notre cause la sienne et comment se voit-il la porter ?

Quelques questions pour notre Champion.

POURQUOI CET ENGAGEMENT ?

«Le drame où la crise sanitaire a plongé le Sport Automobile en même temps que les révélations concernant la gouvernance à la FFSA. m’ont fait prendre conscience de l’urgence d’une véritable rupture et ressentir comme de mon devoir de l’incarner. Je m’en sens redevable à la multitude des pratiquants et bénévoles qui l’espèrent».

QUI ENTENDEZ-VOUS PAR LÀ ?

«Je pense d’abord à tous les passionnés aujourd’hui exclus de leur sport à cause de son prix et de sa complexité, qui laissent au garage des voitures qui pourraient encore courir. Après cette crise sans précédent, il faudra repartir avec des solutions simples et «low cost» pour remettre dans le jeu ceux qui sont sur la touche depuis des années».

ET QUI D’AUTRES ENCORE ?

«Je pense aussi à tous les jeunes et moins jeunes qui renoncent au Karting devant la folle escalade des coûts. En suivant pendant 3 ans de karting mon petit-fils Hugo, j’ai été choqué qu’on propose à des gamins de 14 ans des tests à 4.500 € la journée. Et je n’avais encore rien vu car pour jouer la gagne en F4 à l’Académie FFSA., il fallait doubler le prix du forfait à 75.000 € la Saison avec celui des essais.»

RIEN DE PAREIL À VOS DÉBUTS ?

«Pas vraiment ! À 14 ans, j’ai débuté non en Karting mais à la dure école du Vélo. J’aurais pu passer ‘Pro’ mais mon refus des «produits» m’a fait arrêter. C’est une rencontre fortuite qui m’a fait débuter en Sport Auto comme coéquipier. Je ne pouvais pas m’offrir de voiture mais mon pilote m’a confié un jour la sienne pour un Rallye… que nous avons gagné, Le Touquet.

UN JOUR QUI A CHANGÉ VOTRE VIE ?

«Il l’a aussi marquée en me gravant dans la tête que comme pilote d’une voiture que je ne pouvais m’offrir, je jouais mon avenir à chaque course et que mon rêve pouvait s’arrêter net. C’est pourquoi même quand j’ai piloté des voitures d’usine, j’ai toujours privilégié le résultat à mon plaisir et ménagé la voiture pour rallier l’arrivée».

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT À NOUVELLE FÉDÉRATION ?

«Elle veut revenir à un sport plus simple, moins cher, plus équitable. Elle a trouvé le soutien de Champions de toutes les disciplines pour défendre la cause de la multitude des pratiquants et bénévoles contre une technocratie affairiste qui a oublié les fondements de notre sport ».

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR ?

«D’abord rester à l’écoute de la base. Puis, comme dans la course, m’entourer toujours des meilleurs, leur faire pleinement confiance et leur ramener des résultats. Je reste toujours fidèle à mes engagements et à mes amitiés. Comme à mon copain de maternelle Michel Demange, toujours mon associé, comme à Alain Mahé, coéquipier de ma carrière professionnelle. Je compte aussi sur mes relations dans l’Automobile, les services officiels et les Médias, des milieux où je suis dans mon élément ».

UN NOUVEAU DÉFI À VOTRE AGE ?

«À 78 ans, l’hygiène de vie et le Vélo m’ont gardé en pleine forme. Je me sens prêt à aider pendant 4 ans une nouvelle équipe à relancer le sport que j’aime. Je n’oserai pas dire que nous allons gagner mais le soutien massif de la base prouve que nous menons le bon combat avec la bonne stratégie et les bonnes personnes. La malheureuse conjoncture actuelle s’y prête plutôt bien. Si nous ne le faisions pas maintenant, quand le ferions-nous ? Et si ce n’était pas nous, qui le ferait ?»

Propos recueillis par Jean-Paul CALMUS et Gilles GAIGNAULT

Photos : Jeff THIRY – DR

VOTEZ POUR LE PROGRAMME EN 10 OBJECTIFS

DE LA NOUVELLE FÉDÉRATION EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS