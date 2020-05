MOTOGP 2021 : DOVIZIOSO CHEZ KTM ? ANALYSE COMPLIQUÉE…

La situation est assez confuse, surtout un dimanche où il est absolument impossible de joindre qui que ce soit.

On sait, je l’ai écrit, que Battistella, le manager de Dovizioso cherchait une sortie du côté des Japonais. Mais depuis Suzuki est plein, Yamaha a signé ses pilotes factory, le satellite Yamaha est en bonne voie de conclure avec Rossi, enfin chez Honda, seul Marquez a signé mais on imagine que le grand frère et les sponsors poussent fort du côté du petit frère.

Bref, sachant que chez LCR, Crutchlow a annoncé vouloir continuer en 2021, côté jap’, les portes se fermaient les unes après les autres.

Mais quel est le problème de Dovozioso ?

Il est double.

D’abord, après avoir du avaler le fait de gagner dix fois moins que Lorenzo durant les deux années passées par l’Espagnol dans la maison rouge, il a certes obtenu une grosse augmentation mais pas toujours la considération de Dall ‘Igna, l’ingénieur génial de Ducati qui dit volontiers, et il a raison, qu’il a fait avec sa bande de surdoués une moto exceptionnelle mais qu’il n’y a pas de pilotes pour les emmener tout en haut.

Alors oui, Dovizoso fait partie des très rares pilotes qui ont pu battre Marquez (avec Lorenzo, avec Rins, avec Vinales et à une reprise Petrucci) mais il n’arrive pas à concrétiser vraiment.

C’est un mec compliqué Dovizioso, qui disait encore récemment que la raison pure ne suffisait pas à gagner un GP il faut aussi l’instinct…

Pour faire sortir cet instinct, il y a peu de solutions.

Les bagarres au couteau avec Marquez, qui ne peuvent se produire que sur certains circuits et que Dovi a d’ailleurs souvent gagnées et aussi le recrutement d’une espèce de gourou censé le mettre en position de combattant avant chaque GP.

Bref, il laissait comprendre depuis un certain temps, son agent perso encore plus, que Ducati a plus besoin de lui que lui de Ducati.

Par ailleurs, les mecs « politiques » de Ducati sont souvent d’une rare indélicatesse et clamaient depuis des semaines que la crise du coronavirus avait fait perdre de l’argent à la boîte et qu’en conséquence les revenus des pilotes stars seraient fortement revus à la baisse.

Sur leurs choix quasiment absurdes, on signalera le limogeage de Lorenzo alors qu’il commençait sérieusement à gagner!

C’est dans ces conditions qu’un bruit très fort se répand dans le milieu (qui n’existe pas physiquement d’ailleurs, il est toujours confiné) selon lequel Dovi et son agent parlent beaucoup avec KTM. Au téléphone donc.

Battistella, l’agent, avait dit récemment que normalement les négos de transfert commencent après les premières courses, quand pilotes et stands se sont rendus compte de leurs potentiels respectifs, mais les GP ne pouvant commencer avant fin juillet en Espagne, ce qui n’est pas encore sûr, la période de négociations devenait beaucoup trop courte.

D’où les discussions (supposées !) avec KTM.

Là il y aura des sous, le sponsor Red Bull aurait encore beaucoup de cash même s’il devait fermer durant deux ans, là il y aura une envie de Dovi, en revanche on sait que côté négos techniques, la boîte est sourde, persuadée d’avoir le meilleur matos, sauf quand leur essayer vedette Pedrosa leur fait remarquer que…

Et puis, on a lu aussi depuis longtemps que le rêve de Dovi est le motocross, il est sûr que KTM est dans ce domaine une référence absolue.

On en est là de ce que l’on peut savoir.

Pour être complet, ajoutons que récemment, Pit Beirer, le boss de KTM, a dit qu’il voulait renouveler ses quatre pilotes, en factory comme en satellite..;

Et alors qui remplacerait Dovizioso chez Ducati ? On pense bien sûr à Miller, qui verrait, en passant de Pramac le team satellite au team factory augmenter sa rémunération…

Problème il pilote déjà une moto d’usine et en 2019 il a fini huitième au général, avec près de 100 points de moins que Dovizioso !

Pour Bagnaia même idée mais les seules références que l’on a sont les résultats de 2019 et les essais du Qatar et de Sepang.

En 2019, quinzième au général, au test de Sepang, quatrième derrière Quartararo, Crutchlow et Rins, au test de Qatar onzième, Dovizioso et Miller sont carrément devant lui.

Il est donc difficile d’imaginer que Bagnaia puisse se voir attribuer le guidon de Dovizioso…

Alors bien sûr, reste une hypothèse…

Pol Espargaro, le héros de KTM, dit partout depuis des mois que son premier choix est KTM mais qu’il mérite une moto qui lui permettre d’être champion du monde.

Il a donc compris que ce n’est pas avec les autrichiens qu’il réaliserait son rêve, même s’il est choyé comme un prince par les gens de Mattighoffen. (Le « M » de KTM à la création de la boîte).

Les gens de Ducati savent aussi que c’est un battant, qu’il n’aura pas peur de se mesurer à cette moto réputée difficile qu’est la Ducati…

Et surtout qu’il a un ego survolté parfois carrément insupportable mais j’ai déjà écrit souvent que chez un pilote c’est une grosse qualité.

Donc hypothèse qui n’est pas à exclure.

Enfin il reste Zarco…

Qui lui aussi rêve d’une moto factory.

Mais au guidon de la Ducati 2019, il n’a roulé que deux fois, à Sepang et au Qatar, terminant au-delà du top ten, les gens de Ducati savent que le potentiel du garçon est énorme, mais ils n’ont vraiment pas eu le temps de l’apprécier.

Cela dit, personne n’a roulé en GP en 2020, tous les recrutements se font donc pratiquement à l’aveugle, le seul méritant des essais d’intersaison est Quartararo et l’on sait que Yamaha a vite compris que le mec d’avenir en bleu, c’est lui.

Alors voilà, brouillard, pas impossible que ces négos avec KTM aient aussi pour but de voir Ducati plier le genou en offrant considération et argent à Dovizioso…

A suivre en tous cas, la saison des négos bat son plein, alors que le premier GP théorique est dans deux mois !

C’est à s’arracher les cheveux !

Un dernier indice…

Le site de Red Bull, d’habitude si prompt à écrire de grandes épopées est d’une discrétion quasi absolue sur cette histoire.

Ce qui peut signifier soit une consigne de silence absolue, soit que KTM n’a pas grand-chose à f… de Dovizioso.

Bref, même Hercule Poirot s’y paumerait dans cette histoire.

Et quelque part tant mieux, les surprises on adore ça dans le milieu moto…

Jean Louis BERNARDELLI