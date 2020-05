MOTO : LIBÉRATION : LES MESURES PRISES PAR YAMAHA

Le PDG de Yamaha France, Vincent Thommeret nous fait parvenir une jolie lettre pour célébrer ce que Dante aurait pu appeler la sortie de l’Enfer, en y ajoutant les mesures prises dans les concessions, qui ouvrent la semaine prochaine, que ce soit pour la vente ou pour les réparations.

La lettre de Vincent Thommeret :

« Bonjour à tous,

Au moment où je vous écris ces quelques lignes, notre monde vit une période inédite : celle d’une importante privation de nos libertés de circulation et de déplacement. Ainsi depuis plusieurs semaines, la moitié de la planète se trouve cloîtrée et notre pays s’achemine tout juste vers un déconfinement prudent.

Cet exercice imposé nous a fait prendre conscience de toute la valeur de nos libertés. Il nous a rappelé le plaisir que l’on ressent à serrer le guidon ou la barre, pour une balade, une compétition ou lors d’un trajet du quotidien. Ces privations ont rendu encore plus fortes nos envies d’échappées et d’escapades, sur terre ou sur mer.

Chez Yamaha, nous sommes tous dans les starting-blocks pour retrouver ces moments au plus vite. L’ensemble des réseaux sont restés mobilisés pour entretenir votre moto, scooter, quad ou produit marin, et vous servir du mieux possible pendant cette période difficile. Tous les concessionnaires sont prêts à vous accueillir, avec de nouvelles méthodes certes, mais avec toujours la même passion et la volonté de vous apporter le meilleur service.

Votre machine n’a pas tourné depuis quelque temps, mais le printemps l’appelle. Quelques vérifications de routine et le bonheur sera de nouveau au rendez-vous. Et peut être encore plus intense qu’hier.

Vous trouverez ci-dessous les mesures que nous avons mises en place pour accueillir, à nouveaux, nos clients en concession, en toute sécurité.

Prenez bien soin de vous, de vos proches et de votre Yamaha.

Bon vent ! Bonne route ! »

Vincent Thommeret

Directeur National

Yamaha Motor Europe N.V. Succursale France

Voilà, ce genre de style n’est pas fréquent dans les com de presse, j’ai trouvé ça sympa. Et bien dit.

EN CONCESSIONS

Ensuite voici les précautions prises en concessions car on sait bien que pendant une libération conditionnelle toute erreur peut se payer comptant !

Les mesures exceptionnelles prises par les concessions Yamaha.

• Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir accueillir la clientèle sereinement. Bureaux, comptoirs sont équipés de vitres de protection, de marquages au sol pour respecter les distances de sécurité. Les locaux et surfaces de contact sont régulièrement désinfectés.

• Le personnel porte des équipements de protection, se lave régulièrement les mains et nettoie plusieurs fois par jour les surfaces en contact.

• Une distance d’un mètre minimum entre les personnes, sans aucun contact physique, sera systématiquement respectée.

• Concernant la réception des véhicules, pièces et accessoires, les protections nécessaires seront appliquées (sur guidon, commodo, selle, clé…).

• Avant de restituer un véhicule, il sera désinfecté avec un produit adapté, sur les surfaces de contact.

Avant tout rendez-vous en concession

• Se munir des documents officiels rattachés au véhicule.

• Enlever tous les effets personnels contenus dans le véhicule y compris dans les coffres et/ou top case et valises.

• Dans la mesure du possible, prévoir un paiement par carte bleue.

• Penser à prendre son propre stylo pour la signature des documents.

• Penser à bien isoler les clés du véhicule de son trousseau pour les remettre à l’arrivée à la concession.

• Idéalement, se déplacer seul ou accompagné d’une seule personne. À l’arrivée dans la concession

• Lors de leurs visites en concessions, les clients sont invités porter un masque comme le recommandent les mesures gouvernementales.

Pour des raisons sanitaires, merci de bien respecter ces consignes qui seront données sur place. (File d’attente, sens de circulation…)

Au plaisir de nous retrouver de nouveau et d’échanger autour de votre modèle Yamaha et de notre passion commune !

L’Équipe Yamaha

Jean Louis BERNARDELLI et Yamaha France