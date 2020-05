MOTOGP 2020 : JEREZ ET L’ANDALOUSIE OK POUR UN DOUBLE GP FIN JUILLET

En voilà une nouvelle qu’elle est (presque) bonne !

La ville de Jerez et la région Andalousie, après accord avec Dorna, proposent en effet de recevoir deux GP fin juillet, le premier le 19, qui s’appellerait le GP d’Espagne, le deuxième serait alors le GP d’Andalousie.

Quand, il y a un certain temps, j’avais écrit que le voire les deux premiers GP pourraient être organisés à Jerez, et ce sur affirmation de gens suivant de très près et de très haut le MotoGP, il y a eu un effet de doute (pas très développé, on criait plus au miracle qu’au scandale) puisque le gouvernement espagnol venait d’annoncer interdire le tourisme sur tout le territoire jusqu’en septembre !

Et d’ailleurs, les pessimistes auront peut-être quand même raison, c’est le gouvernement espagnol qui donnera le signal de grâce ou de mort dans l’arène du MotoGP.

Si cela se fait, et le monde du MotoGP l’espère avec ferveur, ce serait évidemment très bien joué parce que ce GP fait un pub énorme pour une région, l’Andalousie, au sud du pays, et pour Jerez qui est le centre de création d’un vin connu dans le monde entier, le « Sherry » pour les Angliches, le Xeres pour les autres, que l’on prononce « cherez… ».

La ville de Jerez elle se prononce avec le fameux Jota, le « r » dur, soit Rérez. (Pour ceux qui auraient encore le merveilleux souvenir de cet humoriste exceptionnel que fut Raymond Devos, il y a un très beau sketch sur ce Jota…)

Mais si l’afflux de spectateurs habituel sera absent, ces GP se dérouleraient sans spectateurs, ce sera quand même évidemment un coup marketoche géant pour l’endroit, qui deviendrait le synonyme de Renaissance du MotoGP 2020 et peut-être une première timide ouverture de l’Espagne, où le tourisme représente 2,5 millions d’emplois et 10% du PIB !

Mais encore une fois c’est Madrid qui décide, l’Andalousie n’est pas comme la Catalogne une région rebelle, on s’inclinera devant un « Pollice verso » le mot latin qui signifiait « Bas les pouces » quand la foule romaine ou son empereur décidaient de la mort du gladiateur vaincu.

Dans la foulée, Dorna a demandé le 2 août une manche de son WSBK, on rappelle que de ce côté, une épreuve 2020 a été courue en Australie, avec un classement général au mondial de Lowes (Kawasaki) devant Redding (Ducati) et Rayzatlioglu (Yamaha), l’unique pilote français, Baz (Yamaha) est septième.

Voilà, reste à serrer les poings.

Dorna a déjà expliqué les conditions extrêmes de sécurité d’un engagement avec seulement 1000 à 1200 personnes dans le paddock, surveillées matin et soir, transportées en bus vers les hôtels.

Bref il y a grosse pression sur Madrid, ville hélas la plus touchée par le virus en Espagne, cette petite saloperie de virus adore les grandes villes avec de gros aéroports…

« Wait and see » et on serra les poings.

Pour info le matos du MotoGP est déjà en Espagne, en partie à Saragosse, en partie en Catalogne, rapporté par sept gros porteurs de Qatar Airways, des Boeing 777, les plus grands biréacteurs au monde.

Jean Louis BERNARDELLI