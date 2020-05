BMW FURIEUX DU DÉPART D’AUDI DU DTM FIN 2020…

Avec l’annonce il y a quelques jours (voir lien) du retrait de la firme Audi à la fin de la saison 2020, son concurrent unique BMW, se retrouve du coup le seul constructeur encore inscrit dans le championnat Allemand des berlines de tourisme DTM. Et la firme Bavaroise ne se montre pas franchement heureuse et ravie par cette décision aussi brutale qu’inattendue

Comme l’a précisé au quotidien Allemand ‘Süddeutsche Zeitung‘ Klaus Fröhlich, le directeur du développement chez BMW à Munich:

« Cela m’a surpris et déçu, Je trouve cela ahurissant, mais aussi carrément déloyal de leur part, de s’en aller ainsi, sans nous en avoir averti. Lorsque Mercedes a quitté le DTM, Ola Kallenius – président à l’époque de la marque de Stuttgart – m’avait contacté et expliqué les raisons de leur départ. C’était professionnel, et j’avais vraiment bien apprécié cet appel. Mais, la, Audi n’a rien fait de tel. »

Et Klaus Fröhlich, poursuit et explique:

« Ils disent qu’ils s’en vont pour se consacrer uniquement à la Formule E, alors que le DTM va justement devenir électrique d’ici 2025. Ce n’est pas un argument valable. L’objectif du DTM est de passer d’un V8 atmosphérique à un quatre cylindres turbo la saison prochaine, puis d’intégrer l’hybride en 2022 avant de devenir 100 % électrique en 2025. »

Et il conclut:

« Avec son départ, Audi va mettre tout ce projet en grand danger et leur choix me surprend. mais j’estime et pense sérieusement que chez Audi, on se prépare à un processus de restructuration bien plus important que ce simple retrait du DTM. »

Peter SOWL

Photos : DTM