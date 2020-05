LE 1er CONCOURS EUROPÉEN D’ÉLÉGANCE AUTOMOBILE ET D’ÉCOMOBILITÉ EST REPORTÉ À 2021.

Il nous est longtemps apparu possible de maintenir le Concours Européen d’Elégance Automobile et Éco-mobilité, prévu les 29 et 30 août prochains dans le cadre enchanteur du Château d’Angleterre, à Bischheim.

Ces dernières semaines, les énergies se sont décuplées au sein de l’organisation et de très bonnes nouvelles nous sont parvenues de nos partenaires, qui imaginaient en cet événement un marqueur de la rentrée.

Hélas, la réalité de la crise du COVID-19 a rattrapé tout le monde. Les annoncent claires et nettes du gouvernement quant aux événements accueillant plus de 5.000 spectateurs nous ont conduit naturellement à reporter le premier Concours Européen d’Élégance Automobile et Écomobilité à l’année prochaine, avec la même ambition et la même détermination.

Conducteurs, fans de voitures ou de motos, notre passion nous conduit à toujours appeler au respect des règles de sécurité routière.

Dans cette situation inédite, nous ne pouvons que nous ranger à l’avis des autorités et appeler de la même façon au respect des règles sanitaires, trop compliquées à faire respecter sur un événement d’ampleur comme l’aurait été ce premier Concours Européen d’Élégance Automobile et Écomobilité à 2021.

Dans l’attente de vous communiquer les dates exactes auxquelles se tiendra cet événement majeur, nous vous réserverons quelques jolies surprises dans les prochains mois.

Elles mettront en valeur la détermination, l’enthousiasme, la créativité et l’envie de toute l’équipe d’organisation.

Vivent l’Auto et la Moto, vive l’amitié et vive la vie !