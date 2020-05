MOTO : INDUSTRIE, FFM, MOTOGP ÇA SENT LA QUILLE ! LA FIN DU CAUCHEMAR ?

Au temps du service militaire obligatoire les soldats du contingent qui étaient libérés portaient fièrement une quille en sautoir.

Chez mes potes bourges, il y en avait même certaines qui étaient en or et couvertes de diamants, ce qui est sûr c’est que pour tous les appelés c’était une vraie libération.

C’est un peu ce qui se ressent dans la moto, on est, lentement, en train de sortir de taule, avec quelques exemples…

D’abord, l’industrie reprend ce 4 mai, toutes les boîtes italiennes recommencent à produire, Yamaha nous informe d’ailleurs que ses usines italiennes (Motoro Minarelli) ainsi que son unité MBK à St Quentin se sont remises en marche.

Eric de Seynes, le boss de Yamaha Europe : « La réouverture des usines de production de motos, scooters et moteurs que nous avons en Europe est une bonne nouvelle dans la période très compliquée que nous connaissons. Cela a été possible grâce à la coopération de toutes les parties concernées, que je tiens à remercier sincèrement, et permet de garantir toutes les mesures de sécurité à nos employés. Cela représente également une étape clé afin d’alimenter en produits notre réseau de concessionnaires qui, au cours des prochaines semaines, redémarrera ses activités dans tous les pays en voie de déconfinement comme l’Italie (4 mai) ou la France et l’Espagne (11 mai). »

Voilà je l’ai dit, c’est lent mais l’horizon de ce maudit confinement et surtout du massacre de notre économie commence à se dégager.

Par ailleurs, la FFM dont le président Jacques Bolle, qui semble t’il ne fera pas de rab, la circulaire ministérielle permet aux fédé qui le souhaitent de reculer leurs élections, mais ce n’est pas une obligation, nous envoie un communiqué.

« Compte tenu des dernières instructions du Ministère des sports, l’ensemble des compétitions de sport motocycliste est annulé jusqu’à fin juillet 2020. A compter du 1er août, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il sera possible d’organiser des compétitions rassemblant moins de 5000 participants. Les grandes manifestations internationales devraient, quant à elles, pouvoir reprendre à compter du 1er septembre prochain, toujours sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Les sites de pratique du sport moto devraient rouvrir aux entraînements dès le 11 mai prochain. Nous attendons la confirmation des modalités de reprise de la part des pouvoirs publics. »

Bref, la petite lueur là encore.

Mais on en revient toujours aux pouvoirs publics qui ont été complètement à l’arrêt depuis le début !

Mais bon, ça peut être long mais l’intelligence triomphe toujours (oui je sais, je suis un rêveur…).

Napoléon, pas vraiment un grand exemple d’humanisme, a bien écrit « « A la longue, le sabre est toujours vaincu par l’esprit ! »

Il y a bien sûr de grosses affirmations au paragraphe suivant auxquelles il est difficile de croire, mais si l’on se bornait à la communication officielle, et je ne parle pas seulement de l’époque actuelle, l’homme en serait encore à l’âge de pierre !

Dorna annonce toujours un retour possible du MotoGP (sans spectateurs) fin juillet à Jerez puis à Brno et en Autriche, où l’organisation est prête à vendre une place sur trois aux spectateurs pour respecter les standards de sécurité.

Là aussi, lueur.

Enfin, les GP de Thaïlande et de Malaisie sont prêts en fin d’année à organiser avec spectateurs.

Leur pays a bien géré l’épidémie.

Jusqu’à pésent Dorna renâclait sur ces GP car prévus sans spectateurs et donc sans royalties, or rien que Dorna et ses équipes de TV c’est 300 personnes à déplacer et à loger et ça coûte un bras !

S’il y a des spectateurs, il y a des royalties (plusieurs millions de dollars) et là bien sûr, Dorna recommencerait à trouver l’idée bonne, ces GP peuvent être organisés quand on commence à se les peler en Europe.

Voilà, j’aurais plus intituler ce reportage « Le verre à moitié plein ou à moitié vide ?», mais finalement une petite lueur plus une autre plus une autre, les marins dans la tempête appellent cela une embellie ou une accalmie, mots que j’aime bien mais avant la moto j’ai beaucoup navigué…

Et les marins sont de grands rêveurs, comment Bartolomeu Diaz, le plus grand d’entre nous, aurait il réussi autrement le contournement de l’Afrique, le passage de ce qu’il a appelé alors le Cap des Tempêtes et qui est aujourd’hui le Cap de Bonne Espérance ?

Il arrive le cap, les vents sont encore contraires mais pas tout le temps, c’est bon signe…

Jean Louis BERNARDELLI