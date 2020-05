FFSA. STORY : UNE NOUVELLE FÉDÉRATION POUR UN NOUVEAU DÉPART.

Suite de notre grande Enquête sur la FFSA. avec ce quatorzième Épisode !

Après avoir dénoncé depuis 13 semaines les carences, dysfonctionnements et scandales qui accablent la FFSA., le moment est venu de proposer au sport qui nous passionne une organisation plus vertueuse, plus efficace et tenant sa légitimité de la base pour le rendre plus accessible et plus équitable.

La crise sanitaire de l’épidémie du Coronavirus COVID 19, a déjà presque ruiné la saison 2020, la reprise des compétitions n’étant prévue qu’en septembre selon les directives gouvernementales. Entre-temps, les structures professionnelles vont tenter de survivre alors que les amateurs rongeront leur frein. Tous les acteurs de notre sport subiront les conséquences de cette catastrophe qui risque d’entraîner une fonte générale et durable du pouvoir d’achat.

Aussi sommes-nous convaincus que le sport automobile doit se réinventer pour se relancer en renouant avec sa base et ses fondamentaux sur un mode moins coûteux, moins compliqué, plus convivial et plus vertueux. À l’opposé du cap que lui a fait suivre depuis 12 ans, une gouvernance marquée par l’affairisme, le favoritisme et surtout obsédée de garder le pouvoir.

STOP À LA MASCARADE D’ÉLECTION.

Nicolas Deschaux, l’actuel président, ne vient-il pas en effet d’annoncer son intention de briguer un 4ème mandat de 4 ans, et cela au moment même où le ministère des sports décidait de reporter jusque fin avril 2021 le délai accordé aux fédérations pour tenir leurs élections « afin qu’elles puissent d’abord relancer leurs activités et organiser leurs scrutins régionaux »

C’est clairement et comme d’habitude le cadet des soucis de notre président, qui compte bien rejouer en 2020, LE ‘coup fourré’ de l’élection de 2016 , consistant à se faire coopter en même temps que son comité directeur par les présidents et délégués de ligues, soit moins de 40 électeurs, pour la plupart candidats eux aussi, qui votent donc pour eux-mêmes!

Une mascarade d’élection ‘entre copains’ et ce en plein mois d’août, sans que ni les clubs, ni les ligues, n’aient pu légitimer à nouveau par leur vote ceux qui vont en leur nom élire le président.

Un déni de démocratie à la ‘Ceaucescu’ qui résume à lui seul, combien la gouvernance de notre sport, s’est coupée de la base de ceux qui le pratiquent, l’encadrent et l’organisent sur le terrain.

Pour rebondir en sortie de la crise, il faut au contraire leur rendre la parole, le droit d’influer par leur vote sur le choix de tous les dirigeants et les associer vraiment aux décisions de la fédération pour qu’elle redevienne la leur.

À LA CONQUÊTE DE VOS DROITS CIVIQUES.

Des objectifs clés du programme porté par le collectif « POUR UNE NOUVELLE FÉDÉRATION » dont le post « ÉLECTIONS FFSA. 2020 : STOP OU ENCORE ? » inaugurant sa Page Facebook le 13 avril dernier a déjà été vu par … 44.000 d’entre vous, autant que le total des licenciés !

Des 1500 abonnés qui la soutiennent émergent déjà, trop de grands noms du sport automobile, pour vous les présenter tous aujourd’hui. Mais parmi lesquels figurent notamment, Anthony Beltoise, Jean Philippe Grand (fondateur du GRAFF), Daniel Poissenot (ancien directeur de course des 24 Heures du Mans), Philippe Streiff, Raphael Astier, Patrick Canavese (patron du Milano Racing), Dominique Bouley et Eric Chappard, les boss des deux plus grands pistes de karting de France, sans oublier bien des anciens Champions de France, les Anne Baverey, Daniel Boccard, Jean-Luc Pailler et autres…

Forts de leur soutien, nous vous engageons à entrer dès aujourd’hui dans le rôle moteur que vous réserve LA NOUVELLE FÉDÉRATION en donnant votre avis sur les 10 objectifs qu’elle s’est donnés pour relancer le sport que nous aimons sur de nouvelles bases au travers d’une fédération qui sera vraiment la vôtre.

Vos réponses au questionnaire et vos commentaires seront l’expression de la « volonté populaire » ignorée depuis trop longtemps par l’éqipe en place, dont nous souhaitons qu’elle s’impose à vos élus au prochain vote.

Ex Ce sera un grand pas vers le droit que nous réclamons pour tous d’intervenir directement dans la prochaine «Nouvelle Fédération», plus proche de vous et plus démocratique.

Participer à notre enquête : ➡️ https://cutt.ly/nouvelle-FFSA-Enquete

ILS NOUS SOUTIENNENT

Jean Paul CALMUS et Gilles GAIGNAULT