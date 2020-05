MOTOGP 2020 : GP DE JEREZ VIRTUEL : VINALES VAINQUEUR, BEAU MOTO3 MAIS QUE DE CAUSETTES INUTILES ! ET LA COURSE EN VIDÉO

Alors oui, c’est une bonne idée quand il ne se passe rien de monter un GP virtuel, même si honnêtement on imagine que vu la capacité de réalisme des effets spéciaux de cinéma, on voit là distinctement que c’est du faux.

La faute bien sûr au pilotage imprécis, ces pilotes ne sont pas tous habitués à la Play Station, la preuve d’ailleurs est qu’en Moto3, là où l’on est plus jeune, il y a eu beaucoup moins de chutes et une belle bagarre.

Autre remarque, que l’on mette deux présentateurs est une bonne idée mais entre la série d’interviews de tous les pilotes avant le GP, puis rebelote après le GP on cause plus que l’on roule sur ces GP !

Même si au demeurant c’est sympa d’entendre les voix des pilotes, que l’on connaît mal en tous cas dans les petites cylindrées, mais une tradition est une tradition, on fait parler les trois premiers temps de la pole et les trois premiers du GP !

Justement, la honte ! Pour réduire le temps total du GP, on a carrément présenté les qualifs sur dix secondes pour chaque cylindrée, ça c’est vraiment nul.

Pour le reste, on a eu de belles bagarres en Moto3, l’Argentin Rodrigo, qui pilote en vrai une Honda, a pris la pole et la victoire, après un départ complètement raté et une jolie remontée favorisée par les chutes des pilotes qui étaient en tête !

Dont une chute épouvantable de Ricardo Rossi, qui sort de la piste tout droit dans le gravier, heurte les Air Fence et sa moto rebondit sur la piste en culbutant un autre pilote. Un cauchemar d’organisateur ! Mais ici, une chute, c’est juste une ou deux places perdues…

Résultat Moto3: 1. Gabriel Rodrigo. 2. Albert Arenas. 3. Raul Fernandez. 4. Deniz Öncu. 5. Tony Arbolino. 6. Niccolò Antonelli. 7. Alonso Lopez. 8. Sergio Garcia. 9. Riccardo Rossi. DNF Dennis Foggia.

En Moto2… ça a été une course de Moto2…

Baldassari a fait la pole, a mis quelques tours pour récupérer la tête et l’a gardée jusqu’au bout.

Belles bagarres derrière quand même, pas mal d’accrochages ave un Baldassari vainqueur devant Jake Dikson qui l’avait envoyé dans le gravier au premier tour) et Bendsneyder.

Résultat Moto2: 1. Lorenzo Baldassarri. 2. Jake Dixon. 3. Bo Bendsneyder. 4. Luca Marini. 5. Jorge Martin. 6. Marcel Schrötter. 7. Aron Canet. 8. Jorge Navarro. 9. Marcos Ramirez. 10. Enea Bastianini.

Belle course en MotoGP, Fbio Quartararo a décroché la pole, mais a dû aller dix fois au tas en course, out total.

A l’inverse, Maverick Vinales, parti très mal a remonté tout le monde, Alex Marquez et Pecco Bagnaia l’ont bien aidé en chutant dans les derniers tours, on l’a vu se bagarrer un moment avec Marc Marquez, beau truc, on a vu aussi Quartararo et Marquez se bagarrer, tout ça était finalement très réel…

Fait notoire, Marc Marquez, très concentré, termine au pied du podium avec beaucoup d’intelligence de course aux manettes.

Résultat MotoGP: 1. Maverick Viñales. 2. Alex Marquez. 3. Francesco Bagnaia. 4. Marc Marquez. 5. Alex Rins. 6. Danilo Petrucci. 7. Miguel Oliveira. 8. Fabio Quartararo. 9. Iker Lecuona. 10. Lorenzo Savadori. 11. Tito Rabat.

Conclusion, c’est sûrement bien, encore plus pour les adeptes de ce genre de jeux.

Mais vivement que ça commence pour de vrai, on va espérer que ce GP virtuel de Jerez préfigure le vrai, prévu fin juillet et qui serait une énorme réussite de la Dorna parce que le pays est très bloqué (frontières fermées pour l’instant…) par la peur organisée autour de cette épidémie du COVID 19!

Bref, ce qui est à espérer c’est que ça reprenne le plus vite possible, les Autrichiens commencent même à dire qu’ils pourraient accepter un spectateur tous les trois sièges…

« I have a dream »…

Mais c’est bien le gouvernement qui décidera et à ce jour c’est d’abord … QUARANTAINE pour tous les étrangers qui viendraient en Autriche!!!

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP