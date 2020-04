AUCUNE COMPÉTITION AVANT LE MOIS D’AOÛT ‘A MINIMA’… MÊME À HUIS CLOS !

Au surlendemain de l’allocution d’Édouard Philippe, le Premier Ministre ce mardi 28 avril 2020 et ce devant les 75 Députés spécialement retenus par leurs groupes respectifs, le Ministère des Sports a apporté ce jeudi 30 avril, de précieuses précisions sur la reprise de l’activité sportive, en France concernant le cadre des différentes compétitions.

En complément du discours du Premier Ministre Édouard Philippe, expliquant le processus de la phase de déconfinement, à la suite de la pandémie de coronavirus COVID 19, à partir du 11 mai prochain, et pour compléter le communiqué publié hier mercredi 29 avril par le Service de Presse du Ministère des Sports, précisant la reprise des activités sportives, apportant des indications sur la reprise des compétitions sportives en France, ce jeudi donc, on en sait encore un peu plus.

En effet après que le Premier Ministre ait indiqué que les sports collectifs ne reprendraient pas et que leurs saisons pour le Football et le Rugby étaient terminées, le Ministère des Sports précise et confirme :

« Aucune compétition sportive ne pourra pas avoir lieu en France avant le mois d’août, même à huis clos. »

Ajoutant comme déjà annoncé :

« Les manifestations sportives rassemblant plus de 5.000 personnes, sur un même lieu, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. »

Gilles GAIGNAULT