AFRICA RACE 2021 : DU 2 AU 17 JANVIER, ÉDITION SPÉCIALE!

Puisque l’heure, le jour, le mois sont à l’interdiction de rencontres réelles l’Africa Race s’est mise au boulot façon télétravail, en créant un nouveau site que vous pourrez voir ici, avec un résumé assez beau de l’édition 2020. https://www.africarace.com/

Vous y trouverez aussi des photos, des infos et les modes d’inscription pour l’édition 2021.

D’autre part, notre photographe, Alain Rossignol a posté sur sa page facebook des centaines de photos de voyage à hurler de bonheur et aussi des portraits très travaillés des participants.

https://www.facebook.com/alain.rossignol.148

N’hésitez pas à bous y rendre, c’est un beau voyage…

Les dates sont décidées et les recos faites… sur les différents modes de recherche de terrain sur le net, aujourd’hui d’ailleurs très pointues, il est quasiment possible de visionner le terrain au mètre près.

Ce n’est pas nouveau, tous les rallyes depuis quelques années commencent par une reco en ligne avant de la valider sur le terrain, mais ici les recos ont été particulièrement chiadées.

Le parcours 2021 sera un condensé des 12 plus belles étapes des dernières éditions, avec deux mots d’ordre à la clé.

La navigation, extrêmement difficile sur ce rallye et surtout le faible nombre de km en liaison le matin avant le départ et le soir après l’arrivée, partir ou arriver direct au bivouac est une spécialité de cette épreuve.

On rappelle que l’on part de France et que l’on arrive au Lac Rose, on roule vraiment sur les traces authentiques de Thierry Sabine.

Les assistances, qui passent par les routes, et c’est pas loin de 1000 km certains jours, seront choyées avec deux spéciales en boucle en Mauritanie, et donc pas de transferts…

Les bivouacs seront toujours loin des villes pour éviter les contacts, ce qui sera moins vital début 2021 mais on ne prend jamais assez de sécurité…

UNE NOUVEAUTÉ, L’AFRICA RAID GS

Il est réservé aux possesseurs de GS et de GS A, d’excellents gros trails 1200 cc relativement faciles en franchissement (à condition d’avoir des jambes un peu longues…) les participants seront au bivouac avec le rallye pour le dîner mais bénéficieront d’un accueil dédié, un camp de luxe à part en somme….

On sait à quel point ces rassemblements de nuit sont chiadés sur l’Africa Race, les GS auront un parcours dédié et bien entendu un accompagnateur, plus les conditions de sécurité sanitaire du rallye.

Superbe idée en tous cas.

Jean Louis BERNARDELLI