LA DIRECTION AUDI ANNONCE SON RETRAIT DU DTM A LA FIN DE LA SAISON 2020

La firme d’Ingolstadt Audi, a annoncé son départ du DTM après l’actuelle saison 2020, dont on ne sait pas vraiment quand et où elle débutera avec les décisions gouvernementales de chaque pays qui ne cessent de changer et d’évoluer au fil des semaines !

Le calendrier DTM 2020 se déplaçant, outre l’Allemagne, en Russie, en Belgique, en Grande Bretagne, en Hollande, en Suède et en Italie !!!

La marque aux anneaux Audi a donc bien confirmé les rumeurs qui circulaient faisant état de son retrait et qu’elle quitterait le DTM à l’issue de la saison 2020, dans le but de réaligner ses engagements en compétition, se concentrant à l’avenir sur le championnat des monoplaces électriques de la Formula e, pour devenir un fabricant d’empreinte carbone neutre…

Le conseil d’administration d’Audi AG a déclaré avoir pris cette décision, en tenant compte des redoutables défis économiques et financiers à venir, dus à la terrible crise de pandémie de COVID-19. À partir de 2021, Audi se concentrera donc exclusivement sur son programme en Formula E et le suivi des clients en course.

Markus Duesmann, Président du Conseil d’Administration d’AUDI AG, explique :

« Audi a façonné le DTM et le DTM a façonné Audi. Cela démontre le pouvoir du sport automobile sur le plan technologique et émotionnel. »

Et il enchaîne :

« Avec cette énergie, nous allons accélérer notre transformation en fournisseur de mobilité électrique sportive et durable. C’est pourquoi nous concentrons également nos efforts sur la Formula E, laquelle offre une plate-forme très attractive pour cela. »

Et il conclut :

« Pour compléter possiblement ce programme, nous étudions d’autres formats de sport automobile pour l’avenir. »

UN PEU D’HISTOIRE

Audi a été l’un des constructeurs les plus performants du DTM, avec 11 titres de pilotes et 12 couronnes de constructeurs, 114 victoires et 106 pole positions.

Pour sa part, Hans-Joachim Rothenpieler, membre du Board for Development d’Audi, a encore ajouté :

« Nous espérons que cette situation actuellement difficile s’améliorera bientôt et que nous serons toujours en mesure de disputer quelques courses DTM cette année »

Avant de préciser :

« Les fans mériteraient que des courses du DTM aient lieu, tout comme pour l’ITR, pour nos pilotes ainsi que nos équipes et partenaires, qui auront désormais un préavis suffisant pour se repositionner pour la période d’après 2020. »

Et il lâche :

« Le succès du sport automobile est, et continuera d’être, un élément important de l’ADN d’Audi. »

Peter SOWL

Photos : DTM – AUDI