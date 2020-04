L’AZERBAIDJIAN ET LA RUSSIE REFUSENT DES GP. À HUIS CLOS !

A la suite des reports et annulations en chaîne des premiers Grands Prix de la saison 2020, depuis la manche d’ouverture à Melbourne en Australie, et qui ne parvient pas à démarrer, dans un communiqué, le Promoteur du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou initialement prévu le 7 juin, a indiqué:

« Nous n’envisageons pas jouable de faire une course sans spectateurs et de proposer une course à huis clos.»

Et il précise:

« Nous espérons qu’à la fin du mois de juin cette année, qu’il y aura des opportunités pour réviser ces dispositions et que les conditions pourront permettre à Bakou d’accueillir les équipes et les fans de F1.»

Même réflexion au sujet du Grand Prix de Russie programmé le 27 septembre, lequel n’envisage lui non plus nullement une course à Sotchi, sans accueillir les spectateurs :

« Nous voulons courir avec le public aux dates prévues par la Formule 1, et nous continuons de préparer le septième Grand Prix de Russie de l’Histoire.»

Avant d’ajouter : :

« Si les circonstances le demandent, nous sommes techniquement prêts pour une alternative. Dans ce cas, les obligations contractuelles seront légèrement différentes. Pour l’instant, la F1 ne nous a pas proposé de changement de date du GP. de Russie. Nous aimerions nous y tenir.»

A ce jour,mardi 28 avril 2020, bien malin qui peut pronostiquer avec certitude la date et le lieu de lancement de la saison 2020, car si Liberty media et Red Bull annoncent début juillet, au Red Bul Ring, ils oublient de préciser, que le gouvernement autrichien a encore indiqué hier lundi 27 avril par la voix de son ministre des sports, Werner Kogler, qu’il y aurait ‘quarantaine’ pour tous les étrangers débarquant sur le sol autrichien !

Peter SOWL